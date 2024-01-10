Крупные пробки сковали Барнаул утром 10 января
Движение транспорта затруднено как в центре города, так и за его пределами
10 января 2024, 08:19, ИА Амител
Второй рабочий день 2024 года для Барнаула начался с 9-балльных пробок.
Как следует из данных 2ГИС, утром 10 января самые крупные заторы наблюдаются на Павловском тракте, улицах Молодежной, Власихинской, Кутузова, а также в поселке Пригородном.
Кроме того, движение местами затруднено на Матросова, Юрина, Малахова, Попова и некоторых других участках.
По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается от -3 до -5 градусов, метель, небольшой снег, местами гололедица и снежные заносы. Ветер подует юго-восточный, 15-20 м/с.
09:11:04 10-01-2024
Надо с Матросова и Северо-западной повороты направо из крайней правой полос в крайнюю правую полосу разрешить всегда или сделать зелёную стрелку!
10:45:24 10-01-2024
Власти освоили более 80 млн на умную систему для улучшения дорожной ситуации и что ?
13:26:02 10-01-2024
Александр (10:45:24 10-01-2024) Власти освоили более 80 млн на умную систему для улучшения д... Да ничего. Надо еще 80. И тогда уж... огого!