Крупные пробки сковали Барнаул утром 10 января

Движение транспорта затруднено как в центре города, так и за его пределами

10 января 2024, 08:19, ИА Амител

Второй рабочий день 2024 года для Барнаула начался с 9-балльных пробок.

Как следует из данных 2ГИС, утром 10 января самые крупные заторы наблюдаются на Павловском тракте, улицах Молодежной, Власихинской, Кутузова, а также в поселке Пригородном.

Кроме того, движение местами затруднено на Матросова, Юрина, Малахова, Попова и некоторых других участках.

По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается от -3 до -5 градусов, метель, небольшой снег, местами гололедица и снежные заносы. Ветер подует юго-восточный, 15-20 м/с.