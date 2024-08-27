Крупные пробки сковали Барнаул вечером 27 августа
Заторы наблюдаются по всему городу
27 августа 2024, 17:40, ИА Амител
Пробки в Барнауле вечером 27 августа / Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле вечером 27 августа достигли 8 баллов, сообщает 2ГИС.
Крупные заторы отмечаются на проспектах Строителей и Космонавтов, а также на Павловском и Змеиногорском трактах.
Помимо этого, проезд затруднен по улицам Гоголя, Кутузова, Попова, Трактовой, Взлетной, Солнечная Поляна, Власихинской и многим другим.
21:17:34 28-08-2024
Нашли новость. Когда вы уже напишите о том, что в Барнауле утром и вечером нет пробок? Правильно, НИ-КОГ-ДА. Потому, что с личным и ОТ в Барнауле беда бедовая и дела до этой проблемы нет ни у кого. Наверно, так всем удобно-людям, администрации, полиции. Но это позорище позорное.