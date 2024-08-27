Крупные пробки сковали Барнаул вечером 27 августа

Заторы наблюдаются по всему городу

27 августа 2024, 17:40, ИА Амител

Пробки в Барнауле вечером 27 августа / Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле вечером 27 августа достигли 8 баллов, сообщает 2ГИС.

Крупные заторы отмечаются на проспектах Строителей и Космонавтов, а также на Павловском и Змеиногорском трактах.

Помимо этого, проезд затруднен по улицам Гоголя, Кутузова, Попова, Трактовой, Взлетной, Солнечная Поляна, Власихинской и многим другим.