В Минтрансе объяснили, как борются с пробками на месте будущей развязки в Барнауле
Сейчас развязка готова на 50%
19 июля 2024, 13:40, ИА Амител
В Барнауле в связи с возведением тоннельной части строящейся развязки на Змеиногорском тракте перекрыли движение на отрезке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор. В результате в утренние и вечерние часы на некоторых участках стали образовываться пробки. Для борьбы с ними привлекают сотрудников ГАИ, а также изменили работу светофоров на Змеиногорском тракте. Об этом amic.ru рассказал начальник отдела строительства КГКУ "Алтайавтодор" Сергей Рубаненко.
Что происходит на развязке?
В настоящее время развязка готова на 50%. Строительство вышло на финишную прямую. Недавно разработали новую схему движения. По шоссе Ленточный Бор оно организовано в прямом направлении до нового кольцевого пересечения со Змеиногорским трактом. Движение по Южному тракту заканчивается Т-образным примыканием к шоссе Ленточный Бор. Выезд на шоссе Ленточный Бор и Южный тракт со Змеиногорского тракта осуществляется со смещенного кольцевого пересечения в сторону выезда из города.
Как решают проблему с пробками?
По словам Рубаненко, для комфорта автомобилистов и борьбы с пробками специалисты установили дополнительные секции на светофорах. Для тех, кто двигается с Южного в сторону шоссе Ленточный Бор, светофор вынесли ближе к дороге. Теперь водители лучше видят его сигналы.
Для водителей, которые едут из центра Барнаула или со стороны Рубцовска и хотят уйти на шоссе Ленточный Бор, удлинили сигнал зеленого цвета. Если раньше "окно" было 16 секунд, то сейчас – 30 секунд.
Специалисты "Алтайавтодора" круглосуточно мониторят ситуацию на участке. По словам Рубаненко, "замедление движения есть", но особых жалоб со стороны водителей нет.
"Да, замедление движения есть, это было неизбежно. Количество полос из-за работ временно ограничено. В любом случае мы будем следить за ситуацией в следующие месяцы и при необходимости можем внести корректировки в схему движения. Сам лично бываю на объекте, практически каждый день. Хочу поблагодарить водителей, которые с пониманием относятся к неудобствам в час пик", – пояснил amic.ru Сергей Рубаненко.
По словам представителя "Алтайавтодора", развязку на Змеиногорском тракте для этого и строят, чтобы в будущем там можно было проехать как можно быстрее.
Что вообще за развязку строят и зачем она нужна?
После строительства новой развязки транспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный тоннель длиной 410 метров.
Пропускная способность участка вырастет почти в два раза: до 70 тысяч автомобилей в сутки.
Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч.
Завершить все работы планируют к концу 2024 года.
14:06:48 19-07-2024
В смысле "небольшие пробки"?
Основная пробка на въезде в город со стороны Змеиногорска - и тут не слова про то, как ее решили регулировать? 55-60 минут заезжаем в город на работу, в больницу - от заправки Олти прост стоим - КАЖДОЕ УТРО! ПРОСИМ ВАС САМИМ попробовать ТАМ ПОСТОЯТЬ ТАКЖЕ КАЖДОЕ УТРО.
И что значит "будем следить за ситуацией СЛЕДУЮЩИЕ МЕСЯЦЫ" - эта схема движения на несколько месяцев? То есть в сентябре - с окончанием отпусков и началом школ и приездом студентов - мы в город совсем не заедем?
Убедительно просим в утренний час пик организовать на кольце регулировку движения посредством сотрудников ДПС!
14:36:49 19-07-2024
А что сделано для комфорта пешеходов? Остановку перенесли- Бог знает куда , а как переходить дорогу? Напротив поселок, сады , а перехода нет. Ждут, когда кто_то под колесами погибнет? Дети, из поселка ,постоянно перебегают трассу, рискуя попасть в ДТП. Да и садоводы своей нерасторопностью создают аварийную ситуацию...
16:50:18 19-07-2024
Гость (14:36:49 19-07-2024) А что сделано для комфорта пешеходов? Остановку перенесли- Б... зато там восьмое чудо света строится😂 не иначе
17:33:50 19-07-2024
Гость (14:36:49 19-07-2024) А что сделано для комфорта пешеходов? Остановку перенесли- Б... При такой скорости движения под колеса не попадут)
16:02:58 19-07-2024
для этого и строят -- да идея понятна, но на практике как-то все через другое место. Для этого же расширяли Змеиногорский и ведь ни хрена не получилось, какие-то несуразные выделенки все вернули к таким же пробкам, как до расширения. Если не хуже. А деньги похоже были хорошие
16:57:21 19-07-2024
"По словам Рубаненко, для комфорта автомобилистов...", с каждым днём всё комфортнее и комфортнее, сам бы постоял в пробке час утром, час вечером.
19:31:51 19-07-2024
"В настоящее время развязка готова на 50%. Строительство вышло на финишную прямую".
Готовность 50%, кто увидел финишную прямую. Осталось 5 месяцев до завершения строительства.
23:43:34 19-07-2024
Кто-то что-то курит. Какая финишная прямая? Финиш - это бездарная организация дорожного движения.
14:06:12 20-07-2024
Дорогой Сергей Александрович, пока до Южного дорогу не расширят до 4х основных полос со съездами, пробки будут даже после введения развязки в эксплуатацию а декабре. Дальше трафик регулируется умными светофорами.