В Минтрансе объяснили, как борются с пробками на месте будущей развязки в Барнауле

Сейчас развязка готова на 50%

19 июля 2024, 13:40, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в связи с возведением тоннельной части строящейся развязки на Змеиногорском тракте перекрыли движение на отрезке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор. В результате в утренние и вечерние часы на некоторых участках стали образовываться пробки. Для борьбы с ними привлекают сотрудников ГАИ, а также изменили работу светофоров на Змеиногорском тракте. Об этом amic.ru рассказал начальник отдела строительства КГКУ "Алтайавтодор" Сергей Рубаненко.

Что происходит на развязке?

В настоящее время развязка готова на 50%. Строительство вышло на финишную прямую. Недавно разработали новую схему движения. По шоссе Ленточный Бор оно организовано в прямом направлении до нового кольцевого пересечения со Змеиногорским трактом. Движение по Южному тракту заканчивается Т-образным примыканием к шоссе Ленточный Бор. Выезд на шоссе Ленточный Бор и Южный тракт со Змеиногорского тракта осуществляется со смещенного кольцевого пересечения в сторону выезда из города.

Как решают проблему с пробками?

По словам Рубаненко, для комфорта автомобилистов и борьбы с пробками специалисты установили дополнительные секции на светофорах. Для тех, кто двигается с Южного в сторону шоссе Ленточный Бор, светофор вынесли ближе к дороге. Теперь водители лучше видят его сигналы.

Для водителей, которые едут из центра Барнаула или со стороны Рубцовска и хотят уйти на шоссе Ленточный Бор, удлинили сигнал зеленого цвета. Если раньше "окно" было 16 секунд, то сейчас – 30 секунд.

Специалисты "Алтайавтодора" круглосуточно мониторят ситуацию на участке. По словам Рубаненко, "замедление движения есть", но особых жалоб со стороны водителей нет.

"Да, замедление движения есть, это было неизбежно. Количество полос из-за работ временно ограничено. В любом случае мы будем следить за ситуацией в следующие месяцы и при необходимости можем внести корректировки в схему движения. Сам лично бываю на объекте, практически каждый день. Хочу поблагодарить водителей, которые с пониманием относятся к неудобствам в час пик", – пояснил amic.ru Сергей Рубаненко.

По словам представителя "Алтайавтодора", развязку на Змеиногорском тракте для этого и строят, чтобы в будущем там можно было проехать как можно быстрее.

Что вообще за развязку строят и зачем она нужна?

После строительства новой развязки транспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный тоннель длиной 410 метров.

Пропускная способность участка вырастет почти в два раза: до 70 тысяч автомобилей в сутки.

Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч.

Завершить все работы планируют к концу 2024 года.