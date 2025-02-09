Крупные российские банки начали снижать ставки по вкладам
При этом есть организации, которые не меняют условия
09 февраля 2025, 07:00, ИА Амител
Российские банки снижают ставки по вкладам. Однако есть те, кто пока не стал менять условия по депозитам, а кто-то даже повысил доходность по вкладу-конструктору, пишет РИА Новости.
Так, ВТБ снизил максимальную ставку по рублевым вкладам на шесть месяцев до 22,6%, Россельхозбанк – до 22,5%, а Сбербанк уменьшил ставку по пополняемым вкладам до 22,25% годовых.
Альфа-Банк также снизил ставки по вкладам сроком до одного года в среднем на 0,5-1 процентный пункт.
При этом некоторые банки пока не планируют пересматривать условия. В Новиком банке максимальная доходность остается на уровне 22,7%, а в Почта банке – 23% годовых.
На фоне снижения ставок в большинстве банков "Дом.рф" наоборот повысил доходность по вкладу-конструктору "Мой дом", предложив 23,2% на шесть месяцев.
08:31:34 09-02-2025
Что вам я говорил... ЦБ так же снизит ставку на 1-3% в этом месяце...
10:54:29 10-02-2025
....... (08:31:34 09-02-2025) Что вам я говорил... ЦБ так же снизит ставку на 1-3% в этом ... вряд ли снизит... если сохранят, уже неплохо!
18:22:32 09-02-2025
Какой то дебил минусует посты даже не требующих оценок.Реально весеннее обострение что ли.