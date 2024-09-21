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Крупный барнаульский ТРЦ изменит концепцию и наполнение

"Весна" сделает упор на спорте и развлечениях

21 сентября 2024, 10:35, ИА Амител

ТРЦ "Весна" / Фото: t.me/vesnatrc
ТРЦ "Весна" / Фото: t.me/vesnatrc

Барнаульский ТРЦ "Весна" сменит концепцию и заменит 60-70% арендаторов к середине лета 2025 года, пишет "Толк".

Коммерческий директор молла Светлана Шарохина связала предстоящие изменения с переменой интересов покупателей: людям не хватает эмоций от онлайн-покупок, поэтому они ходят в торговые центры "за ощущениями и новыми эмоциями, здоровым образом жизни".

В связи с этим планируют сделать упор на спорте и развлечениях. Уже сейчас в "Весне" готовы открыться две федеральных сети: семейный парк развлечений "Мисти парк" и фитнес-клуб DDX Fitness. Также ТЦ ведет переговоры еще с несколькими потенциальными партнерами.

На сегодня в "Весне" поменяли уже 20% наполнения, введя на первом этаже новые заведения общепита. 

Барнаул торговые центры

Комментарии 13

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Гость

12:11:54 21-09-2024

Прокачался, и сразу бургерами углеродное окно закрывать

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Дюша

21:57:33 21-09-2024

Гость (12:11:54 21-09-2024) Прокачался, и сразу бургерами углеродное окно закрывать ... лишь бы твое шоколадное окно не раскрылось там где не надо, а то зальют молочком, и будет у тебя в попке какао

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Musik

23:15:11 21-09-2024

Дюша (21:57:33 21-09-2024) лишь бы твое шоколадное окно не раскрылось там где не надо, ... Ишь, размечтались.
А вот я не понял, кто такая молла Светлана. Обьясните если не сложно. Правда молла?

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Гость

08:08:44 22-09-2024

Гость (12:11:54 21-09-2024) Прокачался, и сразу бургерами углеродное окно закрывать ... Так то там можно и креветками белковое окно закрыть. На любой кошелек....

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Гость

10:16:52 22-09-2024

Гость (12:11:54 21-09-2024) Прокачался, и сразу бургерами углеродное окно закрывать ... Углеводное

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ДМВ

18:53:37 21-09-2024

Был ТРЦ, станет СРЦ.

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Гост

20:17:42 21-09-2024

А не надо было ошибаться с Бахетле

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Гость

08:09:34 22-09-2024

Гост (20:17:42 21-09-2024) А не надо было ошибаться с Бахетле... Это точно!!!

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Гость

21:12:16 21-09-2024

туда никто не ходит. блестящая идея воткнуть рядом с Огнями эту халабуду

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Андрей

08:24:08 22-09-2024

Сначала Весну построили, потом Огни воткнули

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Гость

10:04:50 22-09-2024

Да, в бахетле часто ходили...

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Л.Н

10:53:43 22-09-2024

Очень хорошая идея 👍

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Ольга

17:17:41 15-10-2024

До сих пор жалко, что Бахетле убрали

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