Крупный барнаульский ТРЦ изменит концепцию и наполнение

"Весна" сделает упор на спорте и развлечениях

21 сентября 2024, 10:35, ИА Амител

ТРЦ "Весна" / Фото: t.me/vesnatrc

Барнаульский ТРЦ "Весна" сменит концепцию и заменит 60-70% арендаторов к середине лета 2025 года, пишет "Толк".

Коммерческий директор молла Светлана Шарохина связала предстоящие изменения с переменой интересов покупателей: людям не хватает эмоций от онлайн-покупок, поэтому они ходят в торговые центры "за ощущениями и новыми эмоциями, здоровым образом жизни".

В связи с этим планируют сделать упор на спорте и развлечениях. Уже сейчас в "Весне" готовы открыться две федеральных сети: семейный парк развлечений "Мисти парк" и фитнес-клуб DDX Fitness. Также ТЦ ведет переговоры еще с несколькими потенциальными партнерами.

На сегодня в "Весне" поменяли уже 20% наполнения, введя на первом этаже новые заведения общепита.