Крупный барнаульский ТРЦ изменит концепцию и наполнение
"Весна" сделает упор на спорте и развлечениях
21 сентября 2024, 10:35, ИА Амител
Барнаульский ТРЦ "Весна" сменит концепцию и заменит 60-70% арендаторов к середине лета 2025 года, пишет "Толк".
Коммерческий директор молла Светлана Шарохина связала предстоящие изменения с переменой интересов покупателей: людям не хватает эмоций от онлайн-покупок, поэтому они ходят в торговые центры "за ощущениями и новыми эмоциями, здоровым образом жизни".
В связи с этим планируют сделать упор на спорте и развлечениях. Уже сейчас в "Весне" готовы открыться две федеральных сети: семейный парк развлечений "Мисти парк" и фитнес-клуб DDX Fitness. Также ТЦ ведет переговоры еще с несколькими потенциальными партнерами.
На сегодня в "Весне" поменяли уже 20% наполнения, введя на первом этаже новые заведения общепита.
12:11:54 21-09-2024
Прокачался, и сразу бургерами углеродное окно закрывать
21:57:33 21-09-2024
Гость (12:11:54 21-09-2024) Прокачался, и сразу бургерами углеродное окно закрывать ... лишь бы твое шоколадное окно не раскрылось там где не надо, а то зальют молочком, и будет у тебя в попке какао
23:15:11 21-09-2024
Дюша (21:57:33 21-09-2024) лишь бы твое шоколадное окно не раскрылось там где не надо, ... Ишь, размечтались.
А вот я не понял, кто такая молла Светлана. Обьясните если не сложно. Правда молла?
08:08:44 22-09-2024
Гость (12:11:54 21-09-2024) Прокачался, и сразу бургерами углеродное окно закрывать ... Так то там можно и креветками белковое окно закрыть. На любой кошелек....
10:16:52 22-09-2024
Гость (12:11:54 21-09-2024) Прокачался, и сразу бургерами углеродное окно закрывать ... Углеводное
18:53:37 21-09-2024
Был ТРЦ, станет СРЦ.
20:17:42 21-09-2024
А не надо было ошибаться с Бахетле
08:09:34 22-09-2024
Гост (20:17:42 21-09-2024) А не надо было ошибаться с Бахетле... Это точно!!!
21:12:16 21-09-2024
туда никто не ходит. блестящая идея воткнуть рядом с Огнями эту халабуду
08:24:08 22-09-2024
Сначала Весну построили, потом Огни воткнули
10:04:50 22-09-2024
Да, в бахетле часто ходили...
10:53:43 22-09-2024
Очень хорошая идея 👍
17:17:41 15-10-2024
До сих пор жалко, что Бахетле убрали