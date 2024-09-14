Офисник хотят построить в исторической части Барнаула рядом с "деревянным" памятником

Проект рассмотрели 12 сентября на заседании градсовета

14 сентября 2024, 07:35, ИА Амител

Проект офисного здания в Барнауле на ул. Ползунова, 16

Офисное здание планируют построить в исторической части Барнаула по адресу улица Ползунова, 16. Рядом расположено несколько памятников архитектуры, в том числе старинный деревянный домик. Проект представили 12 сентября на заседании градсовета города. В целом офисное здание понравилось его членам, но некоторые посчитали его неуместным в историческом центре.

Каким будет офисное здание?

Объект будет двухэтажным. Первый из них отдадут под парковку с заездом на территорию двора. Часть парковок расположат на прилегающей территории. Всего у здания предполагается 26 машино-мест, 14 из которых разместят в самом офиснике. В здании будет два лестничных узла, свободная панировка помещений и эвакуационная лестница с дворового фасада.

Презентовал проект известный архитектор Владимир Золотов. Он представил три варианта того, как может выглядеть здание. В основном варианте он использовал серый и белый цвета, а также имитацию дерева.

Главный фасад будет выходить на проспект Комсомольский, входная группа предполагается с угла с архитектурным акцентом, вход в задние также будет возможен и со стороны улицы Ползунова.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом всем понравилось здание. Однако архитектор Сергей Боженко уверен, что его строят просто не в том месте.

"Прямоугольные, брутальные формы, характерные конструктивизму или промышленной застройке, на мой взгляд, подходят новой, а не старой части города. Здесь нужно более мягкое, а не столь брутальное решение", – выразил свое мнение Сергей Боженко.

Противоположную точку зрения высказал архитектор Сергей Шадрин, его поддержали и другие эксперты.

"Сколько людей – столько мнений. Я, наоборот, уверен, что здание очень красивое, а рядом нет примеров для подражания", – отметил он.

В итоге после продолжительной дискуссии проект отправили на легкую доработку. Владимиру Золотову предложили представить еще новые эскизы офисного центра. Дело в том, что из-за соседства с памятниками архитектуры, в проектируемом здании должно быть ограничено количество остекления. А в представленных проектах с этим может быть перебор.