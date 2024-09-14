Офисник хотят построить в исторической части Барнаула рядом с "деревянным" памятником
Проект рассмотрели 12 сентября на заседании градсовета
14 сентября 2024, 07:35, ИА Амител
Офисное здание планируют построить в исторической части Барнаула по адресу улица Ползунова, 16. Рядом расположено несколько памятников архитектуры, в том числе старинный деревянный домик. Проект представили 12 сентября на заседании градсовета города. В целом офисное здание понравилось его членам, но некоторые посчитали его неуместным в историческом центре.
Каким будет офисное здание?
Объект будет двухэтажным. Первый из них отдадут под парковку с заездом на территорию двора. Часть парковок расположат на прилегающей территории. Всего у здания предполагается 26 машино-мест, 14 из которых разместят в самом офиснике. В здании будет два лестничных узла, свободная панировка помещений и эвакуационная лестница с дворового фасада.
Презентовал проект известный архитектор Владимир Золотов. Он представил три варианта того, как может выглядеть здание. В основном варианте он использовал серый и белый цвета, а также имитацию дерева.
Главный фасад будет выходить на проспект Комсомольский, входная группа предполагается с угла с архитектурным акцентом, вход в задние также будет возможен и со стороны улицы Ползунова.
Что сказали о проекте эксперты?
В целом всем понравилось здание. Однако архитектор Сергей Боженко уверен, что его строят просто не в том месте.
"Прямоугольные, брутальные формы, характерные конструктивизму или промышленной застройке, на мой взгляд, подходят новой, а не старой части города. Здесь нужно более мягкое, а не столь брутальное решение", – выразил свое мнение Сергей Боженко.
Противоположную точку зрения высказал архитектор Сергей Шадрин, его поддержали и другие эксперты.
"Сколько людей – столько мнений. Я, наоборот, уверен, что здание очень красивое, а рядом нет примеров для подражания", – отметил он.
В итоге после продолжительной дискуссии проект отправили на легкую доработку. Владимиру Золотову предложили представить еще новые эскизы офисного центра. Дело в том, что из-за соседства с памятниками архитектуры, в проектируемом здании должно быть ограничено количество остекления. А в представленных проектах с этим может быть перебор.
09:14:02 14-09-2024
все проекты - cntrl c - cntrl v. Столько архитекторов в городе, считающих себя именитыми, а достойных проектов почти нет.
09:34:21 14-09-2024
Кучу многоэтажек строят, офисников...Как так? Куда малыши будут ходить в садик, а школьники учиться? Когда будут строить дома творчества для развития молодежи, спортивные школы? Когда будут строить комфортные поликлиники? Еще очень много КОГДА...
14:09:08 14-09-2024
Фасад как у обновленного районного клуба 70х.