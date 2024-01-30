Барнаульский шпалопропиточный завод стал банкротом

Конкурсное производство продлится до 21 июня

30 января 2024, 10:31, ИА Амител

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Барнаульский шпалопропиточный завод признали банкротом. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на решение арбитражного суда Республики Алтай.

Решение о том, чтобы признать завод несостоятельным, приняли на собрании кредиторов. К тому моменту в реестр внесли требования только одного кредитора на 47,5 млн рублей. Из них залогом были обеспечены лишь 606,8 тысячи рублей.

Суд признал предприятие банкротом. Конкурсное производство продлится до 21 июня.

Отмечается, что предприятие располагается в Манжероке и принадлежит экс-кандидату в губернаторы Алтайского края Андрею Крылову. За ним числится как минимум четыре предприятия, которые называются "Барнаульский шпалопропиточный завод".