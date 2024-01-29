Инвестор рассказал, когда начнет застраивать типовой коттеджный микрорайон во Власихе
Участок распложен в поле, и девелоперу придется тянуть на площадку все инженерные сети
29 января 2024, 10:20, ИА Амител
В течение восьми лет во Власихе построят огромный микрорайон с 421 домом. Развивать проект будет компания "Промжилстрой". Участок 57,5 га фирма приобрела летом 2023 года на торгах, организованных "Дом.рф". Представитель девелопера Дмитрий Кушнарев на круглом столе "Тренды малоэтажного строительства в Алтайском крае" рассказал, что развивать микрорайон будут этапами.
Типовой путь
Аукцион по реализации земли во Власихе прошел в июле 2023 года, в августе компания заключила с "Дом.рф" договор на комплексное развитие территории (КРТ). По словам Кушнарева, площадка имеет сложную форму: часть участка (вдоль ул. Мамонтова) узкая и вытянутая. Здесь планируют разместить магазины. Большую же часть квартала размежуют на участки по 8-9 соток для строительства коттеджей.
"Весь поселок будет в одном стиле, не будет хаотичной застройки. В микрорайоне предусмотрены детские и спортивные площадки, тротуары, ограждения. За восемь лет строительства планируем создать кластер городского типа со всей комфортностью", – отметил он.
Строительство первых 70-100 коттеджей запланировано на 2024 год. Пока ведутся основные работы, дороги до домов будут щебеночные. По мере сдачи объектов проезжие части начнут асфальтировать. В 2025 году компания намерена построить еще 150 домов.
По условиям КРТ, застройщик должен обеспечить микрорайон всей инженерной инфраструктурой. Так, в поселок проведут газ (техподключения уже получены), пробурят скважину (ее проект сейчас находится в разработке), у каждого дома вместо привычной канализации появится станция биологической очистки. При этом компания уже столкнулась с несколькими сложностями.
"С электроэнергией сложнее: на поселок мощностей не хватает. Но энергетики говорят, что в течение нескольких лет проведут реконструкцию сетей, и со стороны Новых Зорь будет проложена новая линия. Электроснабжение до конца сдачи домов будет сделано", – сказал Дмитрий Кушнарев.
Еще одна трудность при освоении участка – социальная сфера. Представитель компании отметил: для поселка площадью 57 га строительство соцобъектов коммерчески неподъемно.
"Но запланировано строительство частного детсада на 60 мест, коммерческого образовательного учреждения: подготовительные классы, начальное образование. Будет и небольшой кабинет здравоохранения", – сказал он.
Вопросы и решения
Присутствовавший на круглом столе первый вице-мэр Андрей Федоров отметил, что проект очень амбициозный. Однако есть ряд сложностей, которые инвестору необходимо решить до реализации проекта.
"Дом.рф – это институт развития, есть задача – продать участок на торгах, определить условия развития. Есть инвестор, который согласен с этими условиями. Но есть ряд вопросов, на которые нет ответов. А где будет школа? Детский сад, дороги и все остальное? Нужно позаботиться об инженерной защите участка. Вопросы водоснабжения стоят очень остро. Говорить о развитии поселка, не понимая, как мы обеспечиваем людей качественной водой, нельзя. Нужно ответить на эти вопросы заранее", – отметил он.
Идею строить станции очистки вместо централизованной системы канализации раскритиковал председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин. По его мнению, "это путь в никуда".
"Вы все равно перейдете на септики местного значения", – сказал он.
Дмитрий Кушнарев возразил: компания уже пять лет успешно использует это решение.
"Никакого запаха нет, установка позволяет очистить сточные воды на 95%. Можно поливать газоны, использовать в технических целях. Очистка происходит раз в пять-семь лет. Они работают".
Участников круглого стола также интересовала стоимость земли. Представитель инвестора ответил, что цена пока только формируется. Однако она однозначно будет выше 2 млн рублей.
"У нас есть обязательства по газу, воде. Если мы сейчас продадим по одному миллиону рублей, то следующие будем реализовывать по 3-3,5 млн рублей", – объяснил Кушнарев.
При этом министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев ответил, что 2 млн рублей – "это вполне разумная себестоимость". Но если инвестору по условиям КРТ все-таки придется возводить школу на 150-200 детей, то стоимость участков вырастет еще на один миллион. Ведь ее цена – 400 млн рублей. Поэтому он попросил застройщиков максимально плотно взаимодействовать с муниципалитетом, однако пообещал, что краевые власти также помогут инвестору.
"Совершенно правильные вопросы задают. Я сам с интересом наблюдаю за этим всем: как, в какой момент ее возведут. Я знаю ваши условия по КРТ и не понимаю – у меня не складывается математика. Но я никого ни в коей мере не хочу винить. Мы же не целину приехали развивать, когда построим город и получим эффект. Мы пообещаем продолжить взаимодействие с муниципалитетами, максимально вытаскивать деньги из Федерации, это для нас источник всего", – резюмировал министр.
Отметим, что по условиям договора с "Дом.рф" компания получила участок аренду на девять лет. В течение этого времени фирма должна построить дома. Часть проектов должна быть реализована из числа типовых вариантов. Их разработали на базе 40 проектов – победителей Открытого всероссийского конкурса, проводимого Минстроем в 2021 году.
10:57:20 29-01-2024
Сейчас живу во Власихе. Пробки утром, улица освещается только центральная, асфальта нет, мест в школе и садике не хватает. Поликлиника - только ФАП от 12 поликлиники. Напор воды летом падает, особенно, когда полив. Куда все это строится????? Надо уже лет 5 назад было начинать строить 2 школы и 2 садика, расширять дорогу, ставить светофоры, от самого начала Власихи (от букв) делать в улицах освещение, асфальтировать. А то как после бомбежки, все дороги и подъезды к домам. Мусорных площадок толком нет.
11:23:10 29-01-2024
Амбициозные планы инвестора, непременно разобьются об нашу Алтайско-Барнаульскую действительность.))))))
11:33:42 29-01-2024
Да и кстати, уже этим (прошедшим) летом около 8 соток стоили около 4 млн.руб. во Власихе. За что такие цены? Дом с участком (новострой) от 8 млн. руб. (под чистовую отделку) и без - забора.
12:05:40 29-01-2024
А как быть с дорогой?
12:44:13 29-01-2024
Гость (12:05:40 29-01-2024) А как быть с дорогой?... Интересует тот же вопрос!!!!
12:52:40 29-01-2024
Гость (12:05:40 29-01-2024) А как быть с дорогой?... Ни как . Ни ездите в город, не создавайте пробки. Работайте в селе Власиха.
13:21:07 29-01-2024
У Власихи непредсказуемые перспективы 😀
15:45:27 29-01-2024
Ivan (13:21:07 29-01-2024) У Власихи непредсказуемые перспективы 😀... Вангую - пробкам быть !
16:49:54 29-01-2024
Живут пенсионеры те что, что чуть ли не с основания села и их потомки. Остальные деревенские простые люди. Кому там нравится и хочется жить? Только тем, кому деваться некуда. Нищета во всём. Из местной канализации сливают прямо на дорогу или к соседям в огород. Денег нет, а так очень даже хорошо. Жили мы во Власихе, знаем. Из-за этого переехали.
19:23:52 29-01-2024
Правильно, беспокойство есть , что откатов получат , за всяческие разрешения и не снесут, кинотеатр или вокзал .. есть место для беспойкойства .., и так понастроили в городе аж жить некому , а тут ещё .. вон.
21:06:47 29-01-2024
давайте введём нормативы в малоэтажке и инвестор не построит ни одного дома. Полянки, приозёрный и другие дохлые проекты пополнятся ещё одним браком
04:42:06 30-01-2024
А почему бы администрации не построить д сад или школу. Все бы на инвесторов свалить. Аренду заплати , газ подведи, дороги сделай, подстанцию отремонтируюй. А потом спрашивают А почему участки в цене выросли?)))
10:50:41 30-01-2024
Ох уж эти сказочники... Благодатное тоже так расписывавали... В результате, церковь и бар в поселке. У администрации одни головные боли...