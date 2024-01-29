Инвестор рассказал, когда начнет застраивать типовой коттеджный микрорайон во Власихе

Участок распложен в поле, и девелоперу придется тянуть на площадку все инженерные сети

29 января 2024, 10:20, ИА Амител

Участок во Власихе / Фото: "Дом.рф"

В течение восьми лет во Власихе построят огромный микрорайон с 421 домом. Развивать проект будет компания "Промжилстрой". Участок 57,5 га фирма приобрела летом 2023 года на торгах, организованных "Дом.рф". Представитель девелопера Дмитрий Кушнарев на круглом столе "Тренды малоэтажного строительства в Алтайском крае" рассказал, что развивать микрорайон будут этапами.

Типовой путь

Аукцион по реализации земли во Власихе прошел в июле 2023 года, в августе компания заключила с "Дом.рф" договор на комплексное развитие территории (КРТ). По словам Кушнарева, площадка имеет сложную форму: часть участка (вдоль ул. Мамонтова) узкая и вытянутая. Здесь планируют разместить магазины. Большую же часть квартала размежуют на участки по 8-9 соток для строительства коттеджей.

"Весь поселок будет в одном стиле, не будет хаотичной застройки. В микрорайоне предусмотрены детские и спортивные площадки, тротуары, ограждения. За восемь лет строительства планируем создать кластер городского типа со всей комфортностью", – отметил он.

Строительство первых 70-100 коттеджей запланировано на 2024 год. Пока ведутся основные работы, дороги до домов будут щебеночные. По мере сдачи объектов проезжие части начнут асфальтировать. В 2025 году компания намерена построить еще 150 домов.

По условиям КРТ, застройщик должен обеспечить микрорайон всей инженерной инфраструктурой. Так, в поселок проведут газ (техподключения уже получены), пробурят скважину (ее проект сейчас находится в разработке), у каждого дома вместо привычной канализации появится станция биологической очистки. При этом компания уже столкнулась с несколькими сложностями.

"С электроэнергией сложнее: на поселок мощностей не хватает. Но энергетики говорят, что в течение нескольких лет проведут реконструкцию сетей, и со стороны Новых Зорь будет проложена новая линия. Электроснабжение до конца сдачи домов будет сделано", – сказал Дмитрий Кушнарев.

Еще одна трудность при освоении участка – социальная сфера. Представитель компании отметил: для поселка площадью 57 га строительство соцобъектов коммерчески неподъемно.

"Но запланировано строительство частного детсада на 60 мест, коммерческого образовательного учреждения: подготовительные классы, начальное образование. Будет и небольшой кабинет здравоохранения", – сказал он.

Вопросы и решения

Присутствовавший на круглом столе первый вице-мэр Андрей Федоров отметил, что проект очень амбициозный. Однако есть ряд сложностей, которые инвестору необходимо решить до реализации проекта.

"Дом.рф – это институт развития, есть задача – продать участок на торгах, определить условия развития. Есть инвестор, который согласен с этими условиями. Но есть ряд вопросов, на которые нет ответов. А где будет школа? Детский сад, дороги и все остальное? Нужно позаботиться об инженерной защите участка. Вопросы водоснабжения стоят очень остро. Говорить о развитии поселка, не понимая, как мы обеспечиваем людей качественной водой, нельзя. Нужно ответить на эти вопросы заранее", – отметил он.

Идею строить станции очистки вместо централизованной системы канализации раскритиковал председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин. По его мнению, "это путь в никуда".

"Вы все равно перейдете на септики местного значения", – сказал он.

Дмитрий Кушнарев возразил: компания уже пять лет успешно использует это решение.

"Никакого запаха нет, установка позволяет очистить сточные воды на 95%. Можно поливать газоны, использовать в технических целях. Очистка происходит раз в пять-семь лет. Они работают".

Участников круглого стола также интересовала стоимость земли. Представитель инвестора ответил, что цена пока только формируется. Однако она однозначно будет выше 2 млн рублей.



"У нас есть обязательства по газу, воде. Если мы сейчас продадим по одному миллиону рублей, то следующие будем реализовывать по 3-3,5 млн рублей", – объяснил Кушнарев.

При этом министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев ответил, что 2 млн рублей – "это вполне разумная себестоимость". Но если инвестору по условиям КРТ все-таки придется возводить школу на 150-200 детей, то стоимость участков вырастет еще на один миллион. Ведь ее цена – 400 млн рублей. Поэтому он попросил застройщиков максимально плотно взаимодействовать с муниципалитетом, однако пообещал, что краевые власти также помогут инвестору.

"Совершенно правильные вопросы задают. Я сам с интересом наблюдаю за этим всем: как, в какой момент ее возведут. Я знаю ваши условия по КРТ и не понимаю – у меня не складывается математика. Но я никого ни в коей мере не хочу винить. Мы же не целину приехали развивать, когда построим город и получим эффект. Мы пообещаем продолжить взаимодействие с муниципалитетами, максимально вытаскивать деньги из Федерации, это для нас источник всего", – резюмировал министр.

Отметим, что по условиям договора с "Дом.рф" компания получила участок аренду на девять лет. В течение этого времени фирма должна построить дома. Часть проектов должна быть реализована из числа типовых вариантов. Их разработали на базе 40 проектов – победителей Открытого всероссийского конкурса, проводимого Минстроем в 2021 году.