Крупный лесной пожар в Алтайском крае ликвидировали
Площадь, пройденная огнем, превышает 2,5 тысячи га
21 июля 2023, 16:15, ИА Амител
Фото: пресс-служба Минприроды Алтайского края
Крупный лесной пожар, который возник 15 июля в Степно-Михайловском лесничестве, ликвидировали 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края.
По предварительной информации, огонь прошел свыше 2,5 тысяч га. Окончательные данные о площади пожара и размере причиненного ущерба уточнят после проведения всех необходимых замеров и исследований.
Ведомство отдельно поблагодарило всех огнеборцев за мужество и профессионализм.
Напомним, что о локализации возгорания 16 июля рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Остановить огонь удалось на площади 2,5 тысячи га.
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