Крупный лесной пожар в Алтайском крае ликвидировали

Площадь, пройденная огнем, превышает 2,5 тысячи га

21 июля 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минприроды Алтайского края

Крупный лесной пожар, который возник 15 июля в Степно-Михайловском лесничестве, ликвидировали 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края.

По предварительной информации, огонь прошел свыше 2,5 тысяч га. Окончательные данные о площади пожара и размере причиненного ущерба уточнят после проведения всех необходимых замеров и исследований.

Ведомство отдельно поблагодарило всех огнеборцев за мужество и профессионализм.

Напомним, что о локализации возгорания 16 июля рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Остановить огонь удалось на площади 2,5 тысячи га.