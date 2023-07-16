Томенко: пожар в Степно-Михайловском лесничестве удалось локализовать

Сейчас ликвидацией огня занимаются 103 человека, туда направлено 64 единицы техники

16 июля 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пожар в Степно-Михайловском лесничестве удалось локализовать на площади в 2,5 тысячи гектар. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.

По его словам, сейчас ликвидацией огня занимаются 103 человека, туда направлено 64 единицы техники. Томенко подчеркнул, что на этом участке сложилась самая опасная обстановка.

Также продолжается тушение пожара в Каменском лесничестве. В Ключевском районе проложены минерализованные полосы, чтобы не допустить перехода лесного пожара с территории Казахстана.

"На данный момент ситуация контролируемая. Угрозы населенным пунктам нет. Лично слежу за обстановкой. Если потребуется — будет организовано подкрепление", — добавил Томенко.