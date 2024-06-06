Крупный логистический комплекс построят в Новоалтайске
За несколько лет власти планируют создать больше 4000 рабочих мест
06 июня 2024, 19:45, ИА Амител
В Новоалтайске создадут крупный логистический центр. Об этом рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Он отметил, что на ПМЭФ подписал соглашение с Андреем Юрьевичем Рожко, генеральным директором новосибирской компании "НАДстрой", которая, по предварительным подсчетам, намерена вложить в проект около 4,2 миллиарда рублей.
"Это важный шаг и в развитии логистических услуг в нашем крае, и в расширении деловых связей. Потребность в современных складских комплексах сейчас достаточно высокая, есть дефицит площадей. Согласно проекту, новый комплекс должен отвечать потребностям и федеральных ретейлеров, и маркетплейсов, и подойдет для нужд малого и среднего бизнеса", – написал Томенко.
За несколько лет власти планируют создать больше 4000 рабочих мест.
20:19:46 06-06-2024
Склад аренда деньги
20:35:59 06-06-2024
Радостные и довольные лица)
Хоть бы настроение поднялось, а то гроза такая и ещё три дня((
20:59:26 06-06-2024
Глупость полная. Барнаул по сути тупиковая крупная станция. Единственный путь на Казахстан для основных грузов закрыт. Да и РЖД это направление не нужно. Как бала однопутка не электрифицированная до Локтя так и остается. Пока какой ни будь очередной жд начальник не даст команды ветку разобрать. А наши край начальники только ртом воздух ловить будут.
08:01:50 07-06-2024
Андрей (20:59:26 06-06-2024) Глупость полная. Барнаул по сути тупиковая крупная станция. ... Карту себе купите. И вспомните, как делали путепровод - только по определенным часам.
08:50:40 07-06-2024
Гость (08:01:50 07-06-2024) Карту себе купите. И вспомните, как делали путепровод - толь... По этим рельсам пешком постоянно, без карты еще пол века прохожу. Про часы не помню и не понял. Напомню вновь построенную ветку до Белово (1км пути не достроили) разобрали, сломали - теперь автодорога. У жд начальников тараканы как были в голове так и остались, какие-то свои идеи. Ну а с теперешним начальством (школьник) в крае краю - швах.
09:44:56 07-06-2024
Андрей (08:50:40 07-06-2024) По этим рельсам пешком постоянно, без карты еще пол века про... Если бы интересовались, по какой причине не достроили беловское направление, то и не писали бы чушь.
09:46:27 07-06-2024
Андрей (08:50:40 07-06-2024) По этим рельсам пешком постоянно, без карты еще пол века про... По каким этим? Новоалтайск - одна из узловых станций в Западной Сибири.
09:07:18 07-06-2024
Андрей (20:59:26 06-06-2024) Глупость полная. Барнаул по сути тупиковая крупная станция. ... Гм... То есть краю не нужно ничего? Республике Алтай тоже? А там, о ужас, железной дороги нет вообще. Давайте им ничего и не возить тогда, правда? С чего вы решили, что речь идет о хабе для железной дороги? Грузы будут приходить по жд, например, а дальше расходиться другим транспортом. Как, собственно, и сейчас. Просто будет удобный складской комплекс.
09:51:25 07-06-2024
Гость (09:07:18 07-06-2024) Гм... То есть краю не нужно ничего? Республике Алтай тоже? А... А эта Андрейка слово "маркетплейс" не разумеет, тупенькая она.
18:30:15 07-06-2024
Андрей (20:59:26 06-06-2024) Глупость полная. Барнаул по сути тупиковая крупная станция. ... Ты изучи пути жд маршрутов!!! у нас самая крупная логистическая сортировка жэд находится в новоалтайске и маршруты не только в Казахстан а обсолютно в любом направлении, включи голову а если нечего включать в ней молчи и не сей пустую смуту!
10:08:59 07-06-2024
- "Согласно проекту, новый комплекс должен отвечать потребностям и федеральных ретейлеров, и маркетплейсов, и подойдет для нужд малого и среднего бизнеса", – написал Томенко." ------ Многочисленные фуры, которые попрут в разные концы, будут еще быстрей разбивать то тощие асфальтовое покрытие, которое из года в год лепят по территории края и соседних регионов.
10:15:19 07-06-2024
Гость (10:08:59 07-06-2024) - "Согласно проекту, новый комплекс должен отвечать потребно... А фуры и так "прут", или вы думаете, что сейчас товары никто не возит, и только со строительством нового склада товары начнут поступать туда, где нет жд и фуры начнут разбивать покрытие? Может, дороги строить начать, а не горевать, что кто-то по ним ездит?
10:30:48 07-06-2024
Гость (10:15:19 07-06-2024) А фуры и так "прут", или вы думаете, что сейчас товары никт..
Гость, что за упрек по фурам? Это было сказано для великих вельмож, которые обосновались в "Белых домах", что надо строить дороги не на жидком асфальте, для скотопрогонных дорог.
16:26:27 07-06-2024
Нытики задолбали.. Да пусть строят ,пусть делает хоть кто то и что то!!вы по Центральной,Северо-западной,Южной РФ прокатитесь нытики сельские, везде стройка идёт вон под Рязанью какой комплекс Логистический мощный а в Шушарах какой !!! так же нытики ныли но все площади битком!! Люди работают молодцы.