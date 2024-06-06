Крупный логистический комплекс построят в Новоалтайске

За несколько лет власти планируют создать больше 4000 рабочих мест

06 июня 2024, 19:45, ИА Амител

Виктор Томенко на ПМЭФ / Фото: t.me/tomenko_22

В Новоалтайске создадут крупный логистический центр. Об этом рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Он отметил, что на ПМЭФ подписал соглашение с Андреем Юрьевичем Рожко, генеральным директором новосибирской компании "НАДстрой", которая, по предварительным подсчетам, намерена вложить в проект около 4,2 миллиарда рублей.

"Это важный шаг и в развитии логистических услуг в нашем крае, и в расширении деловых связей. Потребность в современных складских комплексах сейчас достаточно высокая, есть дефицит площадей. Согласно проекту, новый комплекс должен отвечать потребностям и федеральных ретейлеров, и маркетплейсов, и подойдет для нужд малого и среднего бизнеса", – написал Томенко.

За несколько лет власти планируют создать больше 4000 рабочих мест.