Собственные доходы бюджета Алтайского края выросли в 2023 году

В общей сложности их объем составил 97 млрд рублей

05 июня 2024, 16:33, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Рост собственных доходов бюджета Алтайского края по итогам 2023 года составил 121%. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, об этом рассказал зампред кабмина края, министр финансов Данил Ситников.

По его словам, рост отмечается как по налоговым, так и неналоговым доходам краевого бюджета. В общей сложности их объем составил 97 млрд рублей. Основным источником поступлений стали налог на доходы физических лиц (30,7 млрд рублей), налог на прибыль организаций (30,12 млрд рублей), а также акцизы (17,448 млрд рублей).

Ситников также заявил, что в 2023 году удалось полностью исполнить обязательства по выплате зарплаты, социальным выплатам, реализации госпрограмм и оказанию финансовой помощи бюджетам муниципальных образований.