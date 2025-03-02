Крупный пожар на подмосковном складе локализовали на площади почти 10 тысяч "квадратов"
Внутри помещения находились газовые баллоны, отметили в МЧС
02 марта 2025, 19:30, ИА Амител
Спасатели локализовали пожар на складе пластиковой продукции в подмосковной деревне Большое Буньково. Огонь охватил 9,5 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России.
"Кровля обрушилась на 2,5 тыс. "квадратах". Внутри помещения – газовые баллоны, пожарная нагрузка склада велика. Все это осложняет тушение", – сказано в публикации.
Возгорание началось в ночь на 2 марта. Изначально площадь пожара составляла три тысячи квадратных метров, но быстро увеличилась до семи тысяч, продолжая распространяться.
На месте работали 76 спасателей и 26 единиц техники. К складу также направили передвижную лабораторию для анализа воздуха на вредные вещества. О пострадавших не сообщалось.
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