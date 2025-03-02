На складе пластиковой продукции в Подмосковье ликвидируют крупный пожар

Площадь пожара составляет пять тысяч "квадратов", на складе обрушилась конструкция здания

02 марта 2025, 12:13, ИА Амител

Пожар на подмосковном складе / Фото: МЧС России

В подмосковной деревне Большое Буньково на складе пластиковой продукции ликвидируют крупный пожар. Как сообщает МЧС России, площадь возгорания составляет пять тысяч "квадратов".

Изначально указывалось, что на месте работают 45 спасателей и 10 единиц техники, однако силы и средства уже увеличились.

"На подмосковном складе обрушилась конструкция здания на 800 "квадратах", – рассказали спасатели.

К месту пожара также отправилась лаборатория – специалисты возьмут пробы воздуха и оценят их на соответствие предельно допустимой концентрации вредных веществ.