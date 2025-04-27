Крупный пожар на складах под Рубцовском удалось локализовать

Сейчас на месте задействовано 17 единиц техники, 54 человека и пожарный поезд

27 апреля 2025, 15:57, ИА Амител

Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Возгорание на складах в селе Веселоярск Рубцовского района удалось локализовать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Отмечается, что на момент прибытия первых подразделений внутри зданий было открытое горение. Сейчас на месте задействовано 17 единиц техники и 54 человека. Привлечен пожарный поезд.

Напомним, что пожар произошел 27 апреля. Сообщалось, что площадь возгорания составила до 6 тысяч квадратных метров. В складах хранились запчасти, сыпучие грузы и хозяйственные принадлежности. Причины происшествия пока неизвестны.