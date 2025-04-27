Крупный пожар на складах произошел под Рубцовском

Площадь возгорания — до 6 тысяч квадратных метров

27 апреля 2025, 14:53, ИА Амител

Пожар произошел на складах в селе Веселоярск Рубцовского района. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, горят три здания, расположенные вдоль железнодорожных путей.

Задействованы семь автоцистерн, развернуто пять пожарных стволов. Работают два звена газодымозащитной службы. Всего в тушении участвуют 20 человек личного состава.

"Также для ротации сил и сохранения темпа тушения на место пожара перебрасываются две автоцистерны и пожарный поезд со станции Рубцовск. Общая площадь пожара составляет до 6 тыс. кв. м. Угрозы перехода огня нет", – добавили в ведомстве.

По предварительной информации, в помещениях хранились запчасти, сыпучие грузы и хозяйственные принадлежности.