Высокая пожароопасность сохранится в Алтайском крае

В Угловском районе ожидается 5-й класс горимости

27 апреля 2025, 11:59, ИА Амител

Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Высокая пожароопасность (4-го класса горимости) сохранится в Алтайском крае с 27 по 29 апреля. Об этом заявили в пресс-центре ГУ МЧС России по региону.

В Угловском районе ситуация будет еще опасней – там горимость достигнет 5-го класса.

Всего за минувшие сутки ликвидировано 79 пожаров. 14 из них произошло в жилом секторе. В Барнауле потушили десять возгораний.

Напомним, с 11 апреля на территории всего Алтайского края действует особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов. Губернатор Виктор Томенко заявлял, что снижение числа пожаров в Алтайском крае – общая задачей властей.