Высокая пожароопасность сохранится в Алтайском крае
В Угловском районе ожидается 5-й класс горимости
27 апреля 2025, 11:59, ИА Амител
Высокая пожароопасность (4-го класса горимости) сохранится в Алтайском крае с 27 по 29 апреля. Об этом заявили в пресс-центре ГУ МЧС России по региону.
В Угловском районе ситуация будет еще опасней – там горимость достигнет 5-го класса.
Всего за минувшие сутки ликвидировано 79 пожаров. 14 из них произошло в жилом секторе. В Барнауле потушили десять возгораний.
Напомним, с 11 апреля на территории всего Алтайского края действует особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов. Губернатор Виктор Томенко заявлял, что снижение числа пожаров в Алтайском крае – общая задачей властей.
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