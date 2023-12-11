Крупный пожар охватил два частных дома в Барнауле
Локализовать возгорание удалось на площади 250 квадратных метров
11 декабря 2023, 20:56, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Два жилых дома охватил огонь на улице Семипалатинской в Барнауле. Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю, его удалось локализовать на площади 250 квадратных метров.
Огонь повредил два дома и надворные постройки. Причина пожара устанавливается. Никто не погиб и не пострадал.
Всего в тушении задействовали 30 человек и 6 автоцистерн. Из зданий эвакуировали четыре газовых баллона.
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