Крупный пожар охватил два частных дома в Барнауле

Локализовать возгорание удалось на площади 250 квадратных метров

11 декабря 2023, 20:56, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Два жилых дома охватил огонь на улице Семипалатинской в Барнауле. Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю, его удалось локализовать на площади 250 квадратных метров.

Огонь повредил два дома и надворные постройки. Причина пожара устанавливается. Никто не погиб и не пострадал.

Всего в тушении задействовали 30 человек и 6 автоцистерн. Из зданий эвакуировали четыре газовых баллона.