Пожар произошел в квартире в Барнауле

Возгорание ликвидировали на площади 40 квадратных метров

11 декабря 2023, 18:53, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Пожар в квартире на четвертом этаже произошел в доме по адресу Балтийская, 4. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

На место прибыли и пожарные, и скорая. Возгорание удалось быстро ликвидировать – его площадь составила 40 квадратных метров.

В пресс-службе управления МЧС по Алтайскому краю подчеркнули, что пострадавших в инциденте нет. Причины происшествия пока неизвестны.

Напомним, что с начала 2023 года в Барнауле произошло 1826 пожаров, при которых погибло 25 человек. При этом только за последние 10 дней в городе зарегистрировали 50 пожаров с четырьмя жертвами.