Крупный пожар потушили в алтайском райцентре

Площадь возгорания составила порядка 600 "квадратов"

02 февраля 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В райцентре Михайловское потушили пожар повышенного ранга. Как сообщили в МЧС Алтайского края, на момент прибытия первого пожарного подразделения горел жилой дом и надворные постройки, расположенные под одной крышей.

Для ликвидации пожара было задействовано 11 специалистов и пять единиц техники. Площадь пожара составила около 600 "квадратов". Пострадавших нет.

Кроме того, ночью в селе Новая Чемровка Зонального района также произошел пожар в жилом доме. На месте работали 12 специалистов и три единицы техники. Площадь возгорания составила около 40 "квадратов".

В результате пожара травмировался 27-летний мужчина.