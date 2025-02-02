В Алтайском крае за сутки вспыхнуло десять пожаров

В одном из сел квартира загорелась из-за неосторожного курения

02 февраля 2025, 09:40, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае за сутки 1 февраля потушили десять пожаров, причем семь из них – в жилом секторе. В Барнауле вспыхнуло три пожара.

Как сообщили в МЧС региона, утром в селе Повалиха Первомайского района произошел пожар в квартире двухэтажного многоквартирного жилого дома.

Прибывшие на место спасатели обнаружили сильное задымление в квартире на первом этаже. В ликвидации возгорания участвовали пять специалистов на трех единицах техники.

В результате пожара повреждены мебель и личные вещи на площади 5 "квадратов". Пострадавших нет.