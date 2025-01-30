Крупный пожар потушили в алтайском селе Саввушка
В МЧС назвали предварительную причину произошедшего
30 января 2025, 11:11, ИА Амител
Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com
В селе Саввушка Змеиногорского района Алтайского края потушили крупный пожар в частном доме и надворных постройках, сообщили в МЧС региона.
На момент прибытия пожарных горела крыша строений.
Газодымозащитники эвакуировали два газовых баллона. В тушении пламени участвовали девять специалистов и три единицы техники.
Площадь пожара составила около 140 "квадратов".
Предварительная причина произошедшего – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. О пострадавших не сообщается.
11:47:28 30-01-2025
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