Крупный пожар потушили в алтайском селе Саввушка

В МЧС назвали предварительную причину произошедшего

30 января 2025, 11:11, ИА Амител

Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com

В селе Саввушка Змеиногорского района Алтайского края потушили крупный пожар в частном доме и надворных постройках, сообщили в МЧС региона.

На момент прибытия пожарных горела крыша строений.

Газодымозащитники эвакуировали два газовых баллона. В тушении пламени участвовали девять специалистов и три единицы техники.

Площадь пожара составила около 140 "квадратов".

Предварительная причина произошедшего – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. О пострадавших не сообщается.