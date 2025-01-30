НОВОСТИПроисшествия

Крупный пожар потушили в алтайском селе Саввушка

В МЧС назвали предварительную причину произошедшего

30 января 2025, 11:11, ИА Амител

Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com
Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com

В селе Саввушка Змеиногорского района Алтайского края потушили крупный пожар в частном доме и надворных постройках, сообщили в МЧС региона.

На момент прибытия пожарных горела крыша строений. 

Газодымозащитники эвакуировали два газовых баллона. В тушении пламени участвовали девять специалистов и три единицы техники.

Площадь пожара составила около 140 "квадратов".

Предварительная причина произошедшего – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. О пострадавших не сообщается.

Алтайский край Пожары Происшествия

Комментарии 1

Avatar Picture
Коль

11:47:28 30-01-2025

Гиперболоид инженера Гарина...

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров