Крупный пожар потушили в барнаульском доме на двух хозяев

Погибших и пострадавших нет

27 января 2025, 09:30, ИА Амител

Пожар на ул. Газобетонной в Барнауле / Фото: "Про пожарных и спасателей" / Владимир Игнатов

Фото: "Про пожарных и спасателей" / Владимир Игнатов

В Барнауле произошел пожар в частном жилом доме на двух хозяев. Об этом сообщает МЧС по Алтайскому краю. Кадры с места происшествия опубликовал фотограф Владимир Игнатов.

Возгорание случилось по ул. Газобетонной.

Площадь пожара составила около 120 кв. м. Его тушили семь единиц техники и 27 человек.

Погибших и пострадавших нет.