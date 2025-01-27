Крупный пожар потушили в барнаульском доме на двух хозяев
Погибших и пострадавших нет
27 января 2025, 09:30, ИА Амител
Пожар на ул. Газобетонной в Барнауле / Фото: "Про пожарных и спасателей" / Владимир Игнатов
Фото: "Про пожарных и спасателей" / Владимир Игнатов
В Барнауле произошел пожар в частном жилом доме на двух хозяев. Об этом сообщает МЧС по Алтайскому краю. Кадры с места происшествия опубликовал фотограф Владимир Игнатов.
Возгорание случилось по ул. Газобетонной.
Площадь пожара составила около 120 кв. м. Его тушили семь единиц техники и 27 человек.
Погибших и пострадавших нет.
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