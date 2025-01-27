Пенсионер погиб при пожаре в Алтайском крае

Причиной трагедии стал включенный электрообогреватель, который стоял близко к кровати

27 января 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В одном из частных домов Зонального района произошел пожар, в результате которого погиб пенсионер. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Известно, что в доме горели вещи и мебель. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м. На месте работали две единицы техники и шесть специалистов.

"В результате пожара погиб пенсионер", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Предварительной причиной пожара стал включенный электрообогреватель, который стоял близко к кровати.