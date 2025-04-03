Крупный пожар произошел на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске

Пострадали три человека

03 апреля 2025, 15:18, ИА Амител

Кадр из видео пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Карелия

Крупный пожар произошел в Петрозаводске. Как сообщает РИА Новости, возгорание случилось на Онежском судостроительном заводе.

По информации главы Карелии Артура Парфенчикова, пострадали три человека. Погибших в результате инцидента нет. Площадь возгорания достигла 1,5 тысячи "квадратов".

К тушению пожара привлекли более 60 человек и 20 единиц техники, туда же выехали две бригады медиков. Сам Парфенчиков прервал свою рабочую поездку и направился в Петрозаводск для изучения ситуации на месте.