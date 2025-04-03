Крупный пожар произошел на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске
Пострадали три человека
03 апреля 2025, 15:18, ИА Амител
Кадр из видео пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Карелия
Крупный пожар произошел в Петрозаводске. Как сообщает РИА Новости, возгорание случилось на Онежском судостроительном заводе.
По информации главы Карелии Артура Парфенчикова, пострадали три человека. Погибших в результате инцидента нет. Площадь возгорания достигла 1,5 тысячи "квадратов".
К тушению пожара привлекли более 60 человек и 20 единиц техники, туда же выехали две бригады медиков. Сам Парфенчиков прервал свою рабочую поездку и направился в Петрозаводск для изучения ситуации на месте.
15:38:14 03-04-2025
Опять обломки?