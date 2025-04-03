В Алтайском крае стремительно растет число травяных пожаров
В МЧС уже зафиксировали более 60 таких происшествий
03 апреля 2025, 12:40, ИА Амител
В Алтайском крае ежедневно растет число возгораний прошлогодней травы. На сегодняшний день зафиксировано уже более 60 таких случаев. Об этом сообщает МЧС по региону.
Первое возгорание сухой травы в крае произошло 23 марта, а в настоящее время спасатели выезжают на подобные пожары примерно от пяти до десяти раз за день.
В МЧС подчеркивают: период, когда число таких происшествий увеличится до 100-200 в сутки, наступит совсем скоро. Однако во многом оперативная обстановка зависит от сознательности самих граждан.
"Напоминаем: во избежание происшествий не сжигайте мусор и сухую траву, пресекайте подобные действия других лиц. Эта тема актуальна и для тех, кто планирует в ближайшее время открыть дачный сезон", – предупредили в ведомстве.
16:11:09 03-04-2025
Фермеры поджигают или нанимают поджигателей. Как то видел такого лет 50-60 около 6 лет назад. Приехал на жигулях, поджег поле и уехал.