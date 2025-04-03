В Алтайском крае стремительно растет число травяных пожаров

В МЧС уже зафиксировали более 60 таких происшествий

03 апреля 2025, 12:40, ИА Амител

Травяной пожар / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае ежедневно растет число возгораний прошлогодней травы. На сегодняшний день зафиксировано уже более 60 таких случаев. Об этом сообщает МЧС по региону.

Первое возгорание сухой травы в крае произошло 23 марта, а в настоящее время спасатели выезжают на подобные пожары примерно от пяти до десяти раз за день.

В МЧС подчеркивают: период, когда число таких происшествий увеличится до 100-200 в сутки, наступит совсем скоро. Однако во многом оперативная обстановка зависит от сознательности самих граждан.