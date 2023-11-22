Крупный пожар произошел в деревообрабатывающем цеху в Алтайском крае

Возгорание удалось локализовать на площади в 600 кв. м

22 ноября 2023, 22:08, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошел в деревообрабатывающем цеху в селе Романово Косихинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сейчас пожарно-спасательные подразделения третьего отряда ликвидируют пожар. Его удалось локализовать на площади 600 кв. м. Задействовано 14 человек личного состава, 5 автоцистерн.

Причина пожара устанавливается. Подробности выясняются.