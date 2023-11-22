Крупный пожар произошел в деревообрабатывающем цеху в Алтайском крае
Возгорание удалось локализовать на площади в 600 кв. м
22 ноября 2023, 22:08, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожар произошел в деревообрабатывающем цеху в селе Романово Косихинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сейчас пожарно-спасательные подразделения третьего отряда ликвидируют пожар. Его удалось локализовать на площади 600 кв. м. Задействовано 14 человек личного состава, 5 автоцистерн.
Причина пожара устанавливается. Подробности выясняются.
10:22:03 23-11-2023
В цехе.