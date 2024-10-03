Крупный пожар произошел в исправительной колонии в Екатеринбурге
Дымом заволокло расположенные рядом жилые дома
03 октября 2024, 21:02, ИА Амител
Пожар в Екатеринбурге / Фото: "Инцидент Екатеринбург"
Пожар произошел в исправительной колонии № 10 в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, а также паблик "Инцидент Екатеринбург".
На опубликованных кадрах видно, что дымом заволокло весь район. Причины происшествия неизвестны. Информации о пострадавших в публикации нет. По данным канала, в колонии находится 1,5 тысячи заключенных. Там есть производство пластиковых окон, мягкой и офисной мебели, камнерезная мастерская, швейный и столярный цеха.
Как сообщает Telegram-канал Mash, на месте уже работают несколько машин спасателей.
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