Крупный пожар произошел в исправительной колонии в Екатеринбурге

Дымом заволокло расположенные рядом жилые дома

03 октября 2024, 21:02, ИА Амител

Пожар в Екатеринбурге / Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Пожар произошел в исправительной колонии № 10 в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, а также паблик "Инцидент Екатеринбург".

На опубликованных кадрах видно, что дымом заволокло весь район. Причины происшествия неизвестны. Информации о пострадавших в публикации нет. По данным канала, в колонии находится 1,5 тысячи заключенных. Там есть производство пластиковых окон, мягкой и офисной мебели, камнерезная мастерская, швейный и столярный цеха.

Как сообщает Telegram-канал Mash, на месте уже работают несколько машин спасателей.