Пожар в Хабаровском музыкальном театре / Фото: кадр из видео МЧС России
В Хабаровске 3 октября в жутком пожаре сгорел краевой музыкальный театр. К тушению привлекли большое количество пожарных и техники, а на месте развернули оперативный штаб под руководством губернатора. По сообщению местных властей, здание почти полностью уничтожено огнем.
О том, что известно о пожаре, его причинах, количестве пострадавших и будущем театра, – в материале amic.ru.
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Что за пожар произошел в Хабаровске 3 октября?
Сообщение о возгорании в музыкальном театре Хабаровска поступило на пульт дежурного около 9 часов утра 3 октября.
В одном из первых сообщений регионального МЧС говорилось, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров: горели кровля и обшивка здания. На место оперативно выехали спасатели с высотной техникой.
Но огонь вскоре распространился на все здание: итоговая площадь возгорания составила порядка 4000 "квадратов". Также во время пожара были слышны взрывы: позднее в МЧС уточнили, что в ходе тушения взорвалось четыре баллона с газом.
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Как тушили горящий музыкальный театр в Хабаровске?
Распространение огня остановили лишь к 12:22 по местному времени, сообщило Хабаровское МЧС. Губернатор края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале информировал, что развернул на месте происшествия оперативный штаб под собственным руководством, чтобы эффективнее управлять тушением и устранением последствий пожара.
На место выехало не менее 50 человек личного состава подразделений МЧС и не менее 11 единиц техники. Работу спасателям осложняли не только взрывающиеся газовые баллоны, но и театральный инвентарь, который очень легко воспламеняется.
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Есть ли погибшие в результате пожара в Хабаровске?
Нет. К счастью, погибших при пожаре нет, сообщил губернатор региона.
"Никто, к счастью, не пострадал. В причинах будем разбираться после того, как сотрудники МЧС закончат свою работу", – написал Демешин. Известно, что в момент начала пожара в здании находилось три человека. Они смогли эвакуироваться самостоятельно, до приезда пожарных. Двум мужчинам оказали помощь на месте, одну женщину оперативно доставили в травмпункт.
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Как сильно пострадало здание?
Региональные власти сообщают, что здание почти полностью уничтожено.
"Площадь, охваченная огнем, превысила 4 тыс. кв. м. Обрушилась крыша над фойе зрительного зала, фасад и внешняя стена. По части здания пошли трещины", – сообщил в своем Telegram-канале губернатор края.
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Что стало причиной пожара в Хабаровском музыкальном театре?
Пока никаких официальных заявлений нет – спасателям для начала нужно закончить ликвидацию последствий. На месте работают эксперты МЧС России, которые и должны будут установить точные причины случившегося.
При этом оглашена предварительная версия – нарушения при проведении ремонтных работ. Об этом представитель МЧС доложил губернатору Дмитрию Демешину: видео их беседы опубликовал Telegram-канал "Губерния".
"Причина пожара предварительная – ремонтные работы. Когда начали работать, начались подрывы, взрывались баллоны – порядка шести или семи взрывов было", – доложил главе региона представитель МЧС.Как сообщили ТАСС в региональном Минкульте, в сентябре в театре действительно начался ремонт. Крыша здания давно в нем нуждалась. Работы стартовали 3 сентября. Планировалось демонтировать старую кровлю и установить новое покрытие.
Местный СК уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ").
"По версии следствия, 3 октября 2024 года в результате нарушения правил безопасности при проведении строительных и иных работ произошло возгорание здания Хабаровского краевого музыкального театра по улице Карла Маркса в городе Хабаровске, что повлекло причинение ущерба", – говорится в сообщении Следственного комитета.
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Что будет со сгоревшим музыкальным театром в Хабаровске?
Хабаровский краевой академический музыкальный театр – самый крупный в регионе, он также был одним из ведущих на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.
Демешин пообещал, что учреждение обязательно будет восстановлено.
"Хабаровский краевой музыкальный театр будем восстанавливать. Сейчас прошу набраться терпения труппу театра, всех его работников и, конечно, жителей края, которые болеют душой за наш музтеатр", – написал он в соцсетях.
12:58:22 03-10-2024
А в Екатеринбурге 2 октября загорелось здание Свердловского государственного академического театра музкомедии.Как-то очень уж синхронно.
13:32:21 03-10-2024
В Хабаровске ремонт делали не ценные специалисты?