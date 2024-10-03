В здании взорвались газовые баллоны: обрушились кровля и стена

03 октября 2024, 12:10, ИА Амител

Пожар в Хабаровском музыкальном театре / Фото: кадр из видео МЧС России

В Хабаровске 3 октября в жутком пожаре сгорел краевой музыкальный театр. К тушению привлекли большое количество пожарных и техники, а на месте развернули оперативный штаб под руководством губернатора. По сообщению местных властей, здание почти полностью уничтожено огнем.

О том, что известно о пожаре, его причинах, количестве пострадавших и будущем театра, – в материале amic.ru.

1 Что за пожар произошел в Хабаровске 3 октября? Сообщение о возгорании в музыкальном театре Хабаровска поступило на пульт дежурного около 9 часов утра 3 октября. В одном из первых сообщений регионального МЧС говорилось, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров: горели кровля и обшивка здания. На место оперативно выехали спасатели с высотной техникой. Но огонь вскоре распространился на все здание: итоговая площадь возгорания составила порядка 4000 "квадратов". Также во время пожара были слышны взрывы: позднее в МЧС уточнили, что в ходе тушения взорвалось четыре баллона с газом.

2 Как тушили горящий музыкальный театр в Хабаровске? Распространение огня остановили лишь к 12:22 по местному времени, сообщило Хабаровское МЧС. Губернатор края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале информировал, что развернул на месте происшествия оперативный штаб под собственным руководством, чтобы эффективнее управлять тушением и устранением последствий пожара. На место выехало не менее 50 человек личного состава подразделений МЧС и не менее 11 единиц техники. Работу спасателям осложняли не только взрывающиеся газовые баллоны, но и театральный инвентарь, который очень легко воспламеняется.

3 Есть ли погибшие в результате пожара в Хабаровске? Нет. К счастью, погибших при пожаре нет, сообщил губернатор региона. "Никто, к счастью, не пострадал. В причинах будем разбираться после того, как сотрудники МЧС закончат свою работу", – написал Демешин. Известно, что в момент начала пожара в здании находилось три человека. Они смогли эвакуироваться самостоятельно, до приезда пожарных. Двум мужчинам оказали помощь на месте, одну женщину оперативно доставили в травмпункт.

3 Как сильно пострадало здание? Региональные власти сообщают, что здание почти полностью уничтожено. "Площадь, охваченная огнем, превысила 4 тыс. кв. м. Обрушилась крыша над фойе зрительного зала, фасад и внешняя стена. По части здания пошли трещины", – сообщил в своем Telegram-канале губернатор края.

4 Что стало причиной пожара в Хабаровском музыкальном театре? Пока никаких официальных заявлений нет – спасателям для начала нужно закончить ликвидацию последствий. На месте работают эксперты МЧС России, которые и должны будут установить точные причины случившегося. При этом оглашена предварительная версия – нарушения при проведении ремонтных работ. Об этом представитель МЧС доложил губернатору Дмитрию Демешину: видео их беседы опубликовал Telegram-канал "Губерния" "Причина пожара предварительная – ремонтные работы. Когда начали работать, начались подрывы, взрывались баллоны – порядка шести или семи взрывов было", – доложил главе региона представитель МЧС. Как сообщили Как сообщили ТАСС в региональном Минкульте, в сентябре в театре действительно начался ремонт. Крыша здания давно в нем нуждалась. Работы стартовали 3 сентября. Планировалось демонтировать старую кровлю и установить новое покрытие. Местный СК уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ"). "По версии следствия, 3 октября 2024 года в результате нарушения правил безопасности при проведении строительных и иных работ произошло возгорание здания Хабаровского краевого музыкального театра по улице Карла Маркса в городе Хабаровске, что повлекло причинение ущерба", – говорится в сообщении Следственного комитета.