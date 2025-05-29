Крупный пожар произошел в нагорной части Барнаула

Локализовать возгорание удалось на площади 110 квадратных метров

29 мая 2025, 20:18, ИА Амител

Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Барнаулу

Пожар произошел в частном доме в переулке Присягина в Барнауле. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, огонь перешел с жилого здания на соседнее строение.

На месте работают силы и средства первого пожарно-спасательного отряда Барнаула, 31 человек личного состава, семь автоцистерн. Задействованы шесть звеньев газодымозащитной службы. Для бесперебойной подачи воды проложена магистральная линия.

На данный момент спасателям удалось локализовать возгорание на площади около 110 квадратных метров.