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Стали известны подробности ночного хлопка на улице Цеховой в Барнауле

Его причина – походный газовый баллон

29 мая 2025, 12:45, ИА Амител

Последствия хлопка по ул. Цеховой, 15а, в Барнауле / Фото: предоставлено amic.ru
Последствия хлопка по ул. Цеховой, 15а, в Барнауле / Фото: предоставлено amic.ru

29 мая в Барнауле по улице Цеховой, 15а, произошел хлопок. В одной из квартир выбило окно. Установлено, что причиной стал взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщили в МЦУ Барнаула.

Сообщение о хлопке поступило в единую диспетчерскую службу ночью. На место незамедлительно выехала полиция и представители администрации Октябрьского района. 

В ходе обследования установлено, что в доме отключили электроэнергию. Семья, проживающая в одной из квартир, решила приготовить пищу на портативной походной газовой плите. Жильцы установили ее на индукционную плиту.

Когда электроэнергию включили, электроплита, на которой стояла портативная газовая горелка, нагрелась. В результате произошел хлопок газового туристического баллона.

Пострадавших в результате инцидента нет. В квартире повреждены окно и дверь.

Барнаул

Комментарии 6

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Гость

12:52:25 29-05-2025

Дааа уж... А говорили - дом с электроплитами безопаснее, чем с газом. А вот изобретательность людскую в расчет не брали.

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Гость

13:58:12 29-05-2025

Гость (12:52:25 29-05-2025) Дааа уж... А говорили - дом с электроплитами безопаснее, чем... Виноваты электрики. Отключили электричество, создали потенциально опасную ситуацию.

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Гость

13:56:28 29-05-2025

Другого места, куда поставить газовую плитку, в квартире не нашли...

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Berser

15:30:55 29-05-2025

А как индукционная плита смогла сама включиться после отключения электроэнергии..?

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гость

23:13:29 29-05-2025

Berser (15:30:55 29-05-2025) А как индукционная плита смогла сама включиться после отключ... Есть сенсорные, есть с кнопками есть с переключателями и всё это могут быть индукционные. Если переключатель не выключили то после включения электричества, что произойдет???

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Александр

08:34:31 30-05-2025

А может быть это был не хлопок, а взрыв? Нельзя ли вещи своими именами называть?

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