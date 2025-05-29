Стали известны подробности ночного хлопка на улице Цеховой в Барнауле

Его причина – походный газовый баллон

29 мая 2025, 12:45, ИА Амител

Последствия хлопка по ул. Цеховой, 15а, в Барнауле / Фото: предоставлено amic.ru

29 мая в Барнауле по улице Цеховой, 15а, произошел хлопок. В одной из квартир выбило окно. Установлено, что причиной стал взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщили в МЦУ Барнаула.

Сообщение о хлопке поступило в единую диспетчерскую службу ночью. На место незамедлительно выехала полиция и представители администрации Октябрьского района.

В ходе обследования установлено, что в доме отключили электроэнергию. Семья, проживающая в одной из квартир, решила приготовить пищу на портативной походной газовой плите. Жильцы установили ее на индукционную плиту.

Когда электроэнергию включили, электроплита, на которой стояла портативная газовая горелка, нагрелась. В результате произошел хлопок газового туристического баллона.

Пострадавших в результате инцидента нет. В квартире повреждены окно и дверь.