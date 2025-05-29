Стали известны подробности ночного хлопка на улице Цеховой в Барнауле
Его причина – походный газовый баллон
29 мая 2025, 12:45, ИА Амител
29 мая в Барнауле по улице Цеховой, 15а, произошел хлопок. В одной из квартир выбило окно. Установлено, что причиной стал взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщили в МЦУ Барнаула.
Сообщение о хлопке поступило в единую диспетчерскую службу ночью. На место незамедлительно выехала полиция и представители администрации Октябрьского района.
В ходе обследования установлено, что в доме отключили электроэнергию. Семья, проживающая в одной из квартир, решила приготовить пищу на портативной походной газовой плите. Жильцы установили ее на индукционную плиту.
Когда электроэнергию включили, электроплита, на которой стояла портативная газовая горелка, нагрелась. В результате произошел хлопок газового туристического баллона.
Пострадавших в результате инцидента нет. В квартире повреждены окно и дверь.
12:52:25 29-05-2025
Дааа уж... А говорили - дом с электроплитами безопаснее, чем с газом. А вот изобретательность людскую в расчет не брали.
13:58:12 29-05-2025
Гость (12:52:25 29-05-2025) Дааа уж... А говорили - дом с электроплитами безопаснее, чем... Виноваты электрики. Отключили электричество, создали потенциально опасную ситуацию.
13:56:28 29-05-2025
Другого места, куда поставить газовую плитку, в квартире не нашли...
15:30:55 29-05-2025
А как индукционная плита смогла сама включиться после отключения электроэнергии..?
23:13:29 29-05-2025
Berser (15:30:55 29-05-2025) А как индукционная плита смогла сама включиться после отключ... Есть сенсорные, есть с кнопками есть с переключателями и всё это могут быть индукционные. Если переключатель не выключили то после включения электричества, что произойдет???
08:34:31 30-05-2025
А может быть это был не хлопок, а взрыв? Нельзя ли вещи своими именами называть?