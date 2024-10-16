Крупный пожар произошел в ресторане в Горном Алтае

Благодаря своевременно сработавшей пожарной сигнализации пять человек из числа персонала самостоятельно эвакуировались

16 октября 2024, 09:53, ИА Амител

Пожар в ресторане на Алтае / Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

В Майминском районе Республики Алтай сгорел ресторан. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила к спасателям в 03:17 по местному времени. По прибытии пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание по всей площади ресторана.

На месте работали 14 человек и 4 единицы техники. Возгорание ликвидировали на площади 300 квадратных метров. Отмечается, что благодаря своевременно сработавшей пожарной сигнализации пять человек из числа персонала самостоятельно эвакуировались. Никто не пострадал.