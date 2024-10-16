Крупный пожар произошел в ресторане в Горном Алтае
Благодаря своевременно сработавшей пожарной сигнализации пять человек из числа персонала самостоятельно эвакуировались
16 октября 2024, 09:53, ИА Амител
Пожар в ресторане на Алтае / Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай
В Майминском районе Республики Алтай сгорел ресторан. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
Информация о возгорании поступила к спасателям в 03:17 по местному времени. По прибытии пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание по всей площади ресторана.
На месте работали 14 человек и 4 единицы техники. Возгорание ликвидировали на площади 300 квадратных метров. Отмечается, что благодаря своевременно сработавшей пожарной сигнализации пять человек из числа персонала самостоятельно эвакуировались. Никто не пострадал.
10:01:53 16-10-2024
Хорошо что извещатель известил, а если бы была система пожаротушения, совсем хлотшо бы было.
11:18:07 16-10-2024
Что было, если загорелся бы в час пик? Сгорел полностью, значит системы пожаротушения не было или была бутафорная.
12:13:40 16-10-2024
Какой ресторан то?
13:59:26 16-10-2024
Гость (12:13:40 16-10-2024) Какой ресторан то? ... на фото хибара какая-то. типа веранды.
"у плакучей ивы"
16:09:33 16-10-2024
эти разгильдяи и добро хозяйское спалили и лес!!! Проклятия на 7 колен на них