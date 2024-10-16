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Крупный пожар произошел в ресторане в Горном Алтае

Благодаря своевременно сработавшей пожарной сигнализации пять человек из числа персонала самостоятельно эвакуировались

16 октября 2024, 09:53, ИА Амител

Пожар в ресторане на Алтае / Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай
Пожар в ресторане на Алтае / Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

В Майминском районе Республики Алтай сгорел ресторан. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила к спасателям в 03:17 по местному времени. По прибытии пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание по всей площади ресторана.

На месте работали 14 человек и 4 единицы техники. Возгорание ликвидировали на площади 300 квадратных метров. Отмечается, что благодаря своевременно сработавшей пожарной сигнализации пять человек из числа персонала самостоятельно эвакуировались. Никто не пострадал.

Пожары Происшествия

Комментарии 5

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Гость

10:01:53 16-10-2024

Хорошо что извещатель известил, а если бы была система пожаротушения, совсем хлотшо бы было.

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Гость

11:18:07 16-10-2024

Что было, если загорелся бы в час пик? Сгорел полностью, значит системы пожаротушения не было или была бутафорная.

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Гость

12:13:40 16-10-2024

Какой ресторан то?

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Мусик

13:59:26 16-10-2024

Гость (12:13:40 16-10-2024) Какой ресторан то? ... на фото хибара какая-то. типа веранды.
"у плакучей ивы"

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Гость

16:09:33 16-10-2024

эти разгильдяи и добро хозяйское спалили и лес!!! Проклятия на 7 колен на них

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