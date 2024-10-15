Пожарный извещатель спас многодетную семью в Алтайском крае
Люди услышали сигнал и вышли из горящего дома
15 октября 2024, 18:20, ИА Амител
Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Рубцовске многодетная семья спаслась из горящего дома благодаря пожарному извещателю. Об этом рассказали в региональном МЧС.
По словам хозяйки жилища, возгорание началось в кочегарной, где стояла печь. Извещатель сработал, благодаря громкому звуку все проснулись и смогли выйти из помещения.
Двое взрослых и трое детей спаслись. Сотрудники МЧС потушили пламя на площади пять квадратных метров.
Ранее сообщалось о пожаре в барнаульской многоэтажке на улице Партизанской. На месте работали 14 специалистов и три автоцистерны.
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