Пожарный извещатель спас многодетную семью в Алтайском крае

Люди услышали сигнал и вышли из горящего дома

15 октября 2024, 18:20, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Рубцовске многодетная семья спаслась из горящего дома благодаря пожарному извещателю. Об этом рассказали в региональном МЧС.

По словам хозяйки жилища, возгорание началось в кочегарной, где стояла печь. Извещатель сработал, благодаря громкому звуку все проснулись и смогли выйти из помещения.

Двое взрослых и трое детей спаслись. Сотрудники МЧС потушили пламя на площади пять квадратных метров.

Ранее сообщалось о пожаре в барнаульской многоэтажке на улице Партизанской. На месте работали 14 специалистов и три автоцистерны.