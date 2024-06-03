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Крупный пожар возник на складе в Новосибирске

Больше половины площади возгорания уже локализовали

03 июня 2024, 12:40, ИА Амител

Пожар на складе в Новосибирске / Кадр: МЧС России
Пожар на складе в Новосибирске / Кадр: МЧС России

В Новосибирске утром 3 июня произошел крупный пожар на складе по улице Оловозаводской, сообщает МЧС.

Огонь охватил кровлю на 4,5 тыс. квадратных метров. 2450 "квадратов" уже локализовали. На месте работают 55 специалистов на 16 единицах техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

РИА Новости отмечает, что на первом этаже здания хранятся емкости с горюче-смазочными материалами. Пожару присвоили третий ранг сложности.

Новосибирская область Пожары

Комментарии 2

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Гость

14:31:01 03-06-2024

Такие пожары не локализуются. Выгорит все и само потухнет. Задача пожарных - не допустить распространение огня на другие здания.

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Гость

19:08:54 03-06-2024

Гость (14:31:01 03-06-2024) Такие пожары не локализуются. Выгорит все и само потухнет. З... Так горела крыша и пожар начался с крыши, а бетонное перекрытие отсекал огонь в помещения

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