В Барнауле 32 человека тушили горящие постройки на улице Силикатной

Сотрудники МЧС вынесли из опасной зоны девять газовых баллонов

14 мая 2024, 11:40, ИА Амител

В Барнауле пожарные потушили крупное возгорание надворных построек по улице Силикатной, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился поздним вечером 13 мая. С огнем боролись 32 специалиста и семь пожарных автоцистерн.

Площадь пожара составила около 130 "квадратов". Во время тушения из горящих построек вынесли девять газовых баллонов.

Пострадавших нет. Причина случившегося не уточняется.