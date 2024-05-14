В Барнауле 32 человека тушили горящие постройки на улице Силикатной
Сотрудники МЧС вынесли из опасной зоны девять газовых баллонов
14 мая 2024, 11:40, ИА Амител
В Барнауле пожарные потушили крупное возгорание надворных построек по улице Силикатной, сообщили в МЧС Алтайского края.
Инцидент случился поздним вечером 13 мая. С огнем боролись 32 специалиста и семь пожарных автоцистерн.
Площадь пожара составила около 130 "квадратов". Во время тушения из горящих построек вынесли девять газовых баллонов.
Пострадавших нет. Причина случившегося не уточняется.
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