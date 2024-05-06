Онлайн-кинотеатр предлагает несколько интересных премьер

06 мая 2024, 12:35, ИА Амител erid: LjN8KVb2b

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

Чем заняться на грядущих майских праздниках? Шашлыки, парки и природа – это, конечно, круто. Но длинные выходные – отличное время для того, чтобы поваляться на диване и посмотреть фильмы. Тем более что онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет много интересных новинок.

Так, в линейке Wink Originals ("Винк Ориджинал") выйдет психологический триллер "Я знаю, кто тебя убил" (18+) с Александром Яценко, Юлией Снигирь, Михаилом Тройником и Евгенией Симоновой в главных ролях. А за романтическое настроение ответит кино "Фрау" (18+), цифровая премьера которого состоялась 1 мая.

9 мая встречайте премьеру криминального триллера "Хитмен. Последнее дело" (18+). Профессиональный киллер Нокс борется с деменцией и продажными копами.

Резко сменить картинку и настроение поможет французско-бельгийская драма "Обнаженная муза Пьера Боннара" (18+), которую можно будет посмотреть с 10 мая. Один из величайших художников нашего времени Боннар знаменит своими изысканными, полными ярких красок работами. Что это за таинственная муза, которая более 30 лет испытывала мастера?

16 мая стартует еще один проект из линейки Wink Originals – криминальная семейная сага "Расплата" (16+). Александр Юматов – решала, он устраняет проблемы известных людей. Но что делать с его личными проблемами в семье? Еще одна премьера, которая состоится 16 мая, – психологический триллер "Красные линии" (18+) с Полиной Гагариной в главной роли, это спин-офф сериала "Бывшие".

В конце мая подписчикам Wink.ru станут доступны две европейские новинки. Историческая драма "Меч короля" (18+), копродукция немецких и датских кинематографистов. И испанский криминальный триллер "Угроза" (18+) о таксисте, взятом в заложники и ставшем живой бомбой. На спасение есть всего час.

Детей и подростков в мае также ждут крутые премьеры. Мексика на этот раз пополнила библиотеку Wink.ru ярким приключенческим мультфильмом "Крутые яйца: Миссия "Пингвин" (6+). Китайский мультфильм-боевик "Ти-рекс. Король динозавров" (12+) станет доступен к просмотру 14 мая.

ПАО "Ростелеком"

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