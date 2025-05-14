Крыша частного дома сгорела при пожаре в алтайском селе

С огнем боролись девять сотрудников МЧС

14 мая 2025, 11:30, ИА Амител

Фото: Tobias Rademacher / unsplash.com

Горящий частный дом потушили пожарные в селе Осколково Алейского района. Инцидент случился поздней ночью 13 мая, сообщили в МЧС Алтайского края.

На месте работали девять специалистов на трех единицах техники. Площадь горения составила 45 кв. м. Огонь повредил стены, вещи и уничтожил крышу.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования", – уточнили в ведомстве.

Всего за 13 мая в крае потушили 19 пожаров, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.

С 11 апреля в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать сухую растительность и горючие отходы на всех категориях земель.