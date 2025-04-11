НОВОСТИОбщество

Особый противопожарный режим ввели на всей территории Алтайского края

Ранее такие меры предприняли только в шести муниципалитетах

11 апреля 2025, 12:45, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко / https://t.me/tomenko_22

11 апреля противопожарный режим начал действовать на территории всего Алтайского края. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

В пожароопасный период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.

За обстановкой в крае постоянно следят пожарные и другие экстренные службы. Спасатели опахивают периметры сел и поселков и контролируют ситуацию с воздуха, периодически совершая облеты. В случае пожаров они максимально быстро приезжают на место происшествия и помогают справиться с огнем.

"В ближайшие выходные в нашем крае синоптики прогнозируют жаркую погоду – до +25 градусов. Многие будут отдыхать за городом. Пожалуйста, помните о правилах безопасности", – предупредил Виктор Томенко.

Напомним, с 7 апреля противопожарный режим ввели в шести районах Алтайского края: Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Михайловском, Рубцовском и Угловском. В этот период любые огневые работы могут повлечь за собой возгорание. В частности, в пожароопасный сезон запрещено разводить костры в лесу. Делать это можно только на специальных площадках.

В пожароопасный период запрещено:

  • использовать открытый огонь;
  • разводить костры;
  • сжигать сухую траву и порубочные остатки;
  • сжигать горючие материалы;
  • готовить пищу на кострах и других приспособлениях для тепловой обработки с помощью огня, в том числе на территориях частных домовладений, садоводческих или огороднических товариществ;
  • посещать леса и въезжать в них на автомобилях;
  • проводить пожароопасные работы вне производственных помещений;
  • размещать палаточные лагеря на землях сельхозназначения и запаса, а также прилегающих к ним землях;
  • эксплуатировать технику и транспорт с неисправной выхлопной системой.
Травяной пожар / Фото: МЧС Алтайского края

Пожароопасный сезон начался в Алтайском крае

Спасатели работают на территории региона в усиленном режиме
НОВОСТИОбщество
Виктор Томенко Алтайский край Пожары

Комментарии 4

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....

13:16:20 11-04-2025

Да гори оно все синим пламенем

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Гость

14:20:02 11-04-2025

За фермером ночью не уследишь. А вот садоводов кошмарить самое оно.

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Гость

21:09:01 11-04-2025

судя по задымлениям всем плевать абсолютно, везде жгут, гребут, жарят, вонища. солнце в клубах дыма даже без очков можно рассматривать. возле Сухого Лога какая-то массовая уборка и сжигание и много где

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Гость

21:09:49 11-04-2025

когда вводите правила - КОНТРОЛИРУЙТЕ, наказывайте, иначе это ослабляет авторитет власти и самих предупреждений и законов

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