Особый противопожарный режим ввели на всей территории Алтайского края

Ранее такие меры предприняли только в шести муниципалитетах

11 апреля 2025, 12:45, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко / https://t.me/tomenko_22

11 апреля противопожарный режим начал действовать на территории всего Алтайского края. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

В пожароопасный период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.

За обстановкой в крае постоянно следят пожарные и другие экстренные службы. Спасатели опахивают периметры сел и поселков и контролируют ситуацию с воздуха, периодически совершая облеты. В случае пожаров они максимально быстро приезжают на место происшествия и помогают справиться с огнем.

"В ближайшие выходные в нашем крае синоптики прогнозируют жаркую погоду – до +25 градусов. Многие будут отдыхать за городом. Пожалуйста, помните о правилах безопасности", – предупредил Виктор Томенко.

Напомним, с 7 апреля противопожарный режим ввели в шести районах Алтайского края: Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Михайловском, Рубцовском и Угловском. В этот период любые огневые работы могут повлечь за собой возгорание. В частности, в пожароопасный сезон запрещено разводить костры в лесу. Делать это можно только на специальных площадках.

В пожароопасный период запрещено: