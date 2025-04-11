Особый противопожарный режим ввели на всей территории Алтайского края
Ранее такие меры предприняли только в шести муниципалитетах
11 апреля 2025, 12:45, ИА Амител
11 апреля противопожарный режим начал действовать на территории всего Алтайского края. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
В пожароопасный период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.
За обстановкой в крае постоянно следят пожарные и другие экстренные службы. Спасатели опахивают периметры сел и поселков и контролируют ситуацию с воздуха, периодически совершая облеты. В случае пожаров они максимально быстро приезжают на место происшествия и помогают справиться с огнем.
"В ближайшие выходные в нашем крае синоптики прогнозируют жаркую погоду – до +25 градусов. Многие будут отдыхать за городом. Пожалуйста, помните о правилах безопасности", – предупредил Виктор Томенко.
Напомним, с 7 апреля противопожарный режим ввели в шести районах Алтайского края: Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Михайловском, Рубцовском и Угловском. В этот период любые огневые работы могут повлечь за собой возгорание. В частности, в пожароопасный сезон запрещено разводить костры в лесу. Делать это можно только на специальных площадках.
В пожароопасный период запрещено:
- использовать открытый огонь;
- разводить костры;
- сжигать сухую траву и порубочные остатки;
- сжигать горючие материалы;
- готовить пищу на кострах и других приспособлениях для тепловой обработки с помощью огня, в том числе на территориях частных домовладений, садоводческих или огороднических товариществ;
- посещать леса и въезжать в них на автомобилях;
- проводить пожароопасные работы вне производственных помещений;
- размещать палаточные лагеря на землях сельхозназначения и запаса, а также прилегающих к ним землях;
- эксплуатировать технику и транспорт с неисправной выхлопной системой.
13:16:20 11-04-2025
Да гори оно все синим пламенем
14:20:02 11-04-2025
За фермером ночью не уследишь. А вот садоводов кошмарить самое оно.
21:09:01 11-04-2025
судя по задымлениям всем плевать абсолютно, везде жгут, гребут, жарят, вонища. солнце в клубах дыма даже без очков можно рассматривать. возле Сухого Лога какая-то массовая уборка и сжигание и много где
21:09:49 11-04-2025
когда вводите правила - КОНТРОЛИРУЙТЕ, наказывайте, иначе это ослабляет авторитет власти и самих предупреждений и законов