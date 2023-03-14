Крыша рухнула в барнаульском доме Лесневского, ожидающем реставрацию

С момента постройки на стыке XIX и XX веков здание ни разу не ремонтировали

14 марта 2023, 16:41, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Доме Лесневского на улице Ползунова, 56, обрушилась крыша. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на местную жительницу.

Дом, построенный на стыке XIX и XX веков, ни разу не ремонтировался. В 2020 году мэрия начала расселение, но две семьи до сих пор живут здесь.

Замедлились процессы из-за споров жильцов с властями. Семью Бруевых не устроило то, на каких условиях их хотели выселить, люди пошли в суд, но и решение суда их не удовлетворило. Сейчас жильцы ожидают рассмотрения апелляционной жалобы. Состояться оно должно в конце марта.

В то же время дом продолжает ветшать. В одной из квартир рухнула крыша, а с потолка на первом этаже течёт.

Элеонора Бруева добавила, что её семья остаётся в доме ещё на неопределённый срок.