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Крыша рухнула в барнаульском доме Лесневского, ожидающем реставрацию

С момента постройки на стыке XIX и XX веков здание ни разу не ремонтировали

14 марта 2023, 16:41, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Доме Лесневского на улице Ползунова, 56, обрушилась крыша. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на местную жительницу.

Дом, построенный на стыке XIX и XX веков, ни разу не ремонтировался. В 2020 году мэрия начала расселение, но две семьи до сих пор живут здесь.

Замедлились процессы из-за споров жильцов с властями. Семью Бруевых не устроило то, на каких условиях их хотели выселить, люди пошли в суд, но и решение суда их не удовлетворило. Сейчас жильцы ожидают рассмотрения апелляционной жалобы. Состояться оно должно в конце марта.

В то же время дом продолжает ветшать. В одной из квартир рухнула крыша, а с потолка на первом этаже течёт.

Элеонора Бруева добавила, что её семья остаётся в доме ещё на неопределённый срок.

Комментарии 9

  • вот так...
    14 марта, Гость   Ответить
  • Они только этого и ждут, чтобы само все развалилось и можно было снести.
    14 марта, Гость   Ответить
  • никому наша история не нужна... причастные к уничтожению города только и ждут, чтобы все само рухнуло как можно быстрее.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Сколько за 120 с лишком лет поколений власти сменилось? Никто не озаботился. Это всё, что нужно о ней знать.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Таких жильцов нужно наказывать огромными штрафами! Это история города! И сами довели до разрухи и другим восстанивить не дают.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Элеонора Бруева добавила, что её семья остаётся в доме ещё на неопределённый срок.-------- заранее напиши, чтоб твою тушу МЧС не доставали из под завалов. пусть мужики не дергаются и отдохнут. а если дети есть, то по родственникам/друзьям/знакомым их распредели.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Действительно это говорит о власти исторические здания не реставрируем, пока они сами не разрушаться, потом застройщики на лакомый кусок зарятся. Столько домов строится, что нельзя городу часть квартир предоставлять под муниципальное жилье.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Таких жильцов нужно наказывать огромными штрафами! Это история города! Вы считаете, что всех расселяли, чтобы реставрировать здание? Наивный!!! Чтобы землю продать, а дом снести! Землю скупают за копейки, а продают...
    15 марта, Гость   Ответить
  • А что, крышу с живущими жильцами нельзя починить?
    15 марта, Гость   Ответить
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