Крыша ТЦ в Финляндии обрушилась из-за голубиного помёта

Птицы результатами жизнедеятельности превысили уровень грузоподъёмности

07 марта 2023, 21:49, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

В Финляндии выяснили, почему рухнула крыша торгового центра Kauppapaikka в Каяни. Причиной стал скопившийся голубиный помёт.

Эксперты установили, что световая вывеска, установленная на фасаде здания, привлекала птиц. Они скапливались в этом месте и оставляли результаты своей жизнедеятельности.

Из-за этого уровень допустимой грузоподъёмности был превышен, что привело к обрушению.

По предварительным данным, в результате падения конструкции никто не пострадал.