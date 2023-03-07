Крыша ТЦ в Финляндии обрушилась из-за голубиного помёта
Птицы результатами жизнедеятельности превысили уровень грузоподъёмности
07 марта 2023, 21:49, ИА Амител
Фото: unsplahs.com
В Финляндии выяснили, почему рухнула крыша торгового центра Kauppapaikka в Каяни. Причиной стал скопившийся голубиный помёт.
Эксперты установили, что световая вывеска, установленная на фасаде здания, привлекала птиц. Они скапливались в этом месте и оставляли результаты своей жизнедеятельности.
Из-за этого уровень допустимой грузоподъёмности был превышен, что привело к обрушению.
По предварительным данным, в результате падения конструкции никто не пострадал.
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