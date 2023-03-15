Крысы бегают по стенам барнаульской многоэтажки. Дети боятся идти в подъезд

По словам жильцов, долгое время они не могут добиться избавления от грызунов

15 марта 2023, 20:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители барнаульской многоэтажки по адресу Попова, 96, рассказали о том, что у них есть проблемы с крысами. Информацию об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Автор поста рассказал, что сначала грызуны поселились в мусоропроводе, а потом перебрались на стены многоэтажки. Люди долгое время добивались решения проблемы, после визита Роспотребнадзора на несколько месяцев крыс стало меньше, но ситуация вернулась в прежнее русло.

Из-за обилия грызунов дети боятся выходить в подъезд, животные людей не боятся. Жильцы опасаются, что их могут искусать.