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Крысы бегают по стенам барнаульской многоэтажки. Дети боятся идти в подъезд

По словам жильцов, долгое время они не могут добиться избавления от грызунов

15 марта 2023, 20:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители барнаульской многоэтажки по адресу Попова, 96, рассказали о том, что у них есть проблемы с крысами. Информацию об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Автор поста рассказал, что сначала грызуны поселились в мусоропроводе, а потом перебрались на стены многоэтажки. Люди долгое время добивались решения проблемы, после визита Роспотребнадзора на несколько месяцев крыс стало меньше, но ситуация вернулась в прежнее русло.

Из-за обилия грызунов дети боятся выходить в подъезд, животные людей не боятся. Жильцы опасаются, что их могут искусать.

Комментарии 20

  • Поодвозил женщину с ребенком к дому А.Петрова 241 и точно такая же картина - ползут крысы по стене дома... Что-то нынче невероятное творится - нашествие настоящее и такое соседство мало кому понравится.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Жильцам нужно избавиться от мусоропровода: вычистить и забить, мусор выносить в контейнер на улице. Травля ни к чему не приведет, только наведение чистоты.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Крыс сдать в цирковое училище, для отлова использовать котов -скалолазов.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ну будут крысы копошиться в контейнере. какая разница?
    16 марта, Гость   Ответить
  • А, так это крысы бегают, орут и топают? А я думал- соседские личинки...
    16 марта, Гость   Ответить
  • ну во первых это не крыса
    16 марта, Гость   Ответить
  • картинка в новости взята с видео взято с просторов инета
    16 марта, Гость   Ответить
  • Чем лучше узнаю людей тем больше люблю животных.
    16 марта, Гость   Ответить
  • У нас в доме ТСЖ, мусоропровод есть,и никаких крыс нет. Ухаживать за ним не пробовали? А закрыть мусоропровод, это будет мусор в лифте и на первом этаже, если некоторые личности умудряются в мусоропровод негабаритный мусор впихивать и забивают его, думаете такие жильцы пойдут до контейнера? Ага, сейчас, не царское дело, дай бог до первого этажа донесут.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Странный дом. Еще в начале 2006 года мы искали квартиру для съема на время ремонта нашей в Мизюлинской роще. В подъезде стояла такая вонь! Пробегали с заткнутым носом побыстрее. В итоге сняли в монолите. Так это сколько лет прошло. Там в подвале наверно что-то гниет и никто не убирает. Дом ужасно запущенный.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Мусоропровод не причем, в других домах с мусоропроводами этого нет. Там в подвале, похоже , что-то и причем давно.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Смешно про мусоропровод. В доме напротив Попова 98 (Монолит) тоже мусоропровод и в Мизюлинской роще мусоропровод, но никакой вони и грязи нет, и нет ни мышей , ни крыс, ни тараканов. ТСЖ засрало дом , ничего не делают, а виноват мусоропровод. Плохому танцору всегда что-то мешает. Если вынесут мусорки из подъезда, они площадки рядом с домом засрут. И все равно крысы будут бегать. ТСЖ такое нужно гнать с.аными тряпками.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, что за бред, живу в этом доме и ни разу не видела крыс ни то, что в подьезде, но в отсеке для мусорного контейнера. А у Вас прямо по стенкам дома бегут!!!
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, я про 241 дом
    16 марта, Гость   Ответить
  • "А я думал- соседские личинки..." ---- Гость, личинки только у тебя в голове бегают.
    16 марта, Гость   Ответить
  • "Чем лучше узнаю людей тем больше люблю животных." ---- Гость, ну и глупец. Среди животных также полно подлых и лицемерных тварей.
    16 марта, Гость   Ответить
  • полно подлых и лицемерных тварей - ни разу в жизни такие не попадались, наверное они все к вам ушли
    16 марта, Гость   Ответить
  • Лет 8 назад во дворе того дома вообще нашли труп бомжа в колодце,закрытом люком...
    16 марта, Гость   Ответить
  • Эта информация специально для ликвидации мусоропроводов! Вместо уничтожения грызунов ТСЖ очень простой выход- заварите мусоропровод! А что толку? Недавно была статья про ЖК "Матрешки", где в новостройке нет мусоропроводов, зато мусор разносится ветром и автомобилями от дворовых мусорных ящиков по всей территории ЖК. Вонючий мусор из оборванных пакетов во дворе и на детских площадках. (А в одной новостройке без мусоропровода весь подъезд ненавидит непойманного жильца, который специально кидает свой мешок с мусором в лифте. Собирают деньги на камеру в лифт, бедолаги) Так что ТСЖ работать надо, а не мусоропроводы ликвидировать!!
    16 марта, Гость   Ответить
  • Жильцы закрывают доступ в подвалы кошкам, замуровывают их там, а потом крысам удивляются. Надо выбирать. Кстати, попадалась статья о резком подъеме численности крыс в городах после отстрела собак, статистика советских времен.
    16 марта, Гость   Ответить
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