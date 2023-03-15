В Барнауле маламут "взял в заложники" посетителей аптеки

Собака впускала всех в аптеку, но никого не выпускала

15 марта 2023, 16:01, ИА Амител

Маламут / Фото: unsplash.com

В Барнауле 14 марта собака породы маламут забежала в аптеку на улице Анатолия и встала возле двери, сообщает "МК на Алтае".

"Собака впускала посетителей внутрь аптеки, но никого не выпускала. Как только человек пытался выйти, пёс начинал рычать. Один смельчак решил прорваться через эту "баррикаду", но маламут порвал ему кожаную куртку", – рассказала провизор аптеки.

Женщина пыталась выманить собаку мясом, но не получилось. После этого вызвали охрану и полицию, совместными усилиями "заложников" освободили.

История закончилась благополучно: собака вернулась домой, сотрудниц аптеки поблагодарили за терпение. Как решился вопрос с кожаной курткой, не уточняется.