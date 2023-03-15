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В Барнауле маламут "взял в заложники" посетителей аптеки

Собака впускала всех в аптеку, но никого не выпускала

15 марта 2023, 16:01, ИА Амител

Маламут / Фото: unsplash.com
Маламут / Фото: unsplash.com

В Барнауле 14 марта собака породы маламут забежала в аптеку на улице Анатолия и встала возле двери, сообщает "МК на Алтае".

"Собака впускала посетителей внутрь аптеки, но никого не выпускала. Как только человек пытался выйти, пёс начинал рычать. Один смельчак решил прорваться через эту "баррикаду", но маламут порвал ему кожаную куртку", – рассказала провизор аптеки.

Женщина пыталась выманить собаку мясом, но не получилось. После этого вызвали охрану и полицию, совместными усилиями "заложников" освободили.

История закончилась благополучно: собака вернулась домой, сотрудниц аптеки поблагодарили за терпение. Как решился вопрос с кожаной курткой, не уточняется.

Комментарии 9

  • такая дурная порода самосбродная все ее заводят только от моды а дальше не справляются
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Что такое "самосбродная"?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Что такое "самосбродная"? ----- Это значит, сама куда хочет, туда и сбродит. В данном случае сбродила в аптеку.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Она за таблетками пришла, полечиться хотела.
    15 марта, Гость   Ответить
  • сбродила в аптеку - за дрожжами ходила/бродила
    15 марта, Гость   Ответить
  • сама.сбрела куда хотела)
    15 марта, Гость   Ответить
  • полечиться хотела - ага, от туберкулёза.
    15 марта, Гость   Ответить
  • маламуты очень непростая и тяжелая порода! у моих знакомых жил такой 7 лет, целовались с ним в десна и спали на одной кровати, пока он не решил, что ему нужно порвать в лоскуты хозяйку. просто так, без причины, когда она начала его кормить. она выжила, конечно, но пса отдали кому-то.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ага, чтоб тех порвали на лоскуты, усыпить
    15 марта, Гость   Ответить
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