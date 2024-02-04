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Крыжовников рассказал, почему он переснял финал "Слова пацана"

Причиной стала неожиданная популярность некоторых персонажей

04 февраля 2024, 18:30, ИА Амител

Персонаж Зима / Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Персонаж Зима / Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Режиссер Жора Крыжовников рассказал о том, почему решил переснять финал сериала "Слово пацана". Его слова передает "Вечерняя Москва".

По словам Крыжовникова, неожиданную популярность получили второстепенные персонажи Зима и Турбо. Из-за этого он захотел сделать их образы полными.

Еще одной причиной было желание избежать возможного негодования зрителей по отношению к Марату в первоначальной концовке.

Режиссер признался, что захотел глубже раскрыть причину его предательства.

Кино

Комментарии 6

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Гость

19:56:49 04-02-2024

первоначальный финал был интереснее и эмоциональнее

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Гость

07:31:04 05-02-2024

Не надоело обсасывать эту чушь?

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Гость

10:05:44 05-02-2024

Главные герои - замечательные, отлично играют!

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Марс

12:39:34 05-02-2024

Снято,все 50/50 ,как сериал можно 1 раз посмотреть. А вот актер Кологривый походу взлетел высоко,да так ,что наверное поверил в свою роль местного авторитета,таким образом он возомнил святилой актерского искуства.Был у нас такой Панин,но он хоть во многих фильмах снялся известных,а про этого я узнал из интернета,очень большое внимание ему уделяется.

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Ринат

13:36:58 05-02-2024

Смотрел в инете обе варианта концовки, но так и не понял, который из них первоначальный, а который переснятый вариант

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Гость

18:16:40 05-02-2024

Ринат (13:36:58 05-02-2024) Смотрел в инете обе варианта концовки, но так и не понял, ко... Первоначальный где его на вокзале бандит зарезал.

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