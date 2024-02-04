Крыжовников рассказал, почему он переснял финал "Слова пацана"

Причиной стала неожиданная популярность некоторых персонажей

04 февраля 2024, 18:30, ИА Амител

Персонаж Зима / Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Режиссер Жора Крыжовников рассказал о том, почему решил переснять финал сериала "Слово пацана". Его слова передает "Вечерняя Москва".

По словам Крыжовникова, неожиданную популярность получили второстепенные персонажи Зима и Турбо. Из-за этого он захотел сделать их образы полными.

Еще одной причиной было желание избежать возможного негодования зрителей по отношению к Марату в первоначальной концовке.

Режиссер признался, что захотел глубже раскрыть причину его предательства.