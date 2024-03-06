Ксения Бородина показала видео в откровенном кружевном белье
Ролик побил все рекорды по комплиментам
06 марта 2024, 12:20, ИА Амител
Ксения Бородина / Фото: официальная группа во "ВКонтакте" / vk.com/club3473919
Телеведущая Ксения Бородина снялась в откровенном кружевном боди и опубликовала кадры в своих соцсетях, сообщает телеканал "360".
"Это видео побило все рекорды по комплиментам. Я редко, но метко себе такое позволяю", – подчеркнула Бородина.
Бородина отметила, что прилагает много усилий для поддержания своей фигуры: сидит на диетах, занимается спортом, перестала пить алкоголь. Сейчас она ведет здоровый образ жизни.
Ранее телеведущая рассказала, как провела свой день рождения в Италии.
12:27:50 06-03-2024
В санитарки и на передовую одетой в боди,для поднятия настроения нашим парням
12:31:16 06-03-2024
Жуть
13:13:00 06-03-2024
Гость (12:31:16 06-03-2024) Жуть... вы про себя, да?
12:53:32 06-03-2024
Незачет! Тема си..ек не раскрыта...
14:18:30 06-03-2024
Телятина не первой свежести
14:25:47 06-03-2024
Некоторое время назад это называлось простиГосподи))) в домах терпимости.
14:56:57 06-03-2024
Это кто такая?
19:57:36 06-03-2024
Гость (14:56:57 06-03-2024) Это кто такая?... это любовница собчак
15:35:47 06-03-2024
Почему все такие злые! Симпотно же! Не надо быть ханжами! Впереди женский праздник - надо быть добрее!
16:04:13 06-03-2024
Гость (15:35:47 06-03-2024) Почему все такие злые! Симпотно же! Не надо быть ханжами! Вп... мы добрые. Только не понятно что тут откровенного и кто эта тетка? И что такого ажиотажного в этом, что достойно новостей, хотя судя по новости, нам ее дружно следует пожалеть?
Не бухает значит злая )
15:53:58 06-03-2024
вы про себя, да?.............про тебя
16:17:16 06-03-2024
в первом же комментарии её отправляют на передовую. как всё предсказуемо. а что сами не поднимете настроение вашим парням?
08:38:10 07-03-2024
А сыть макияж И что будет???