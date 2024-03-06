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Ксения Бородина показала видео в откровенном кружевном белье

Ролик побил все рекорды по комплиментам

06 марта 2024, 12:20, ИА Амител

Ксения Бородина / Фото: официальная группа во "ВКонтакте" / vk.com/club3473919
Ксения Бородина / Фото: официальная группа во "ВКонтакте" / vk.com/club3473919

Телеведущая Ксения Бородина снялась в откровенном кружевном боди и опубликовала кадры в своих соцсетях, сообщает телеканал "360".

"Это видео побило все рекорды по комплиментам. Я редко, но метко себе такое позволяю", – подчеркнула Бородина.


Бородина отметила, что прилагает много усилий для поддержания своей фигуры: сидит на диетах, занимается спортом, перестала пить алкоголь. Сейчас она ведет здоровый образ жизни.

Ранее телеведущая рассказала, как провела свой день рождения в Италии.

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Комментарии 13

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Гость

12:27:50 06-03-2024

В санитарки и на передовую одетой в боди,для поднятия настроения нашим парням

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Гость

12:31:16 06-03-2024

Жуть

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Гость

13:13:00 06-03-2024

Гость (12:31:16 06-03-2024) Жуть... вы про себя, да?

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Гость

12:53:32 06-03-2024

Незачет! Тема си..ек не раскрыта...

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Гость

14:18:30 06-03-2024

Телятина не первой свежести

  11 Нравится
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Светлана

14:25:47 06-03-2024

Некоторое время назад это называлось простиГосподи))) в домах терпимости.

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Гость

14:56:57 06-03-2024

Это кто такая?

  6 Нравится
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Гость

19:57:36 06-03-2024

Гость (14:56:57 06-03-2024) Это кто такая?... это любовница собчак

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Гость

15:35:47 06-03-2024

Почему все такие злые! Симпотно же! Не надо быть ханжами! Впереди женский праздник - надо быть добрее!

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Гость

16:04:13 06-03-2024

Гость (15:35:47 06-03-2024) Почему все такие злые! Симпотно же! Не надо быть ханжами! Вп... мы добрые. Только не понятно что тут откровенного и кто эта тетка? И что такого ажиотажного в этом, что достойно новостей, хотя судя по новости, нам ее дружно следует пожалеть?
Не бухает значит злая )

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Гость

15:53:58 06-03-2024

вы про себя, да?.............про тебя

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Гость

16:17:16 06-03-2024

в первом же комментарии её отправляют на передовую. как всё предсказуемо. а что сами не поднимете настроение вашим парням?

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Татьяна

08:38:10 07-03-2024

А сыть макияж И что будет???

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