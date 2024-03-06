Ксения Бородина показала видео в откровенном кружевном белье

Ролик побил все рекорды по комплиментам

06 марта 2024, 12:20, ИА Амител

Ксения Бородина / Фото: официальная группа во "ВКонтакте" / vk.com/club3473919

Телеведущая Ксения Бородина снялась в откровенном кружевном боди и опубликовала кадры в своих соцсетях, сообщает телеканал "360".

"Это видео побило все рекорды по комплиментам. Я редко, но метко себе такое позволяю", – подчеркнула Бородина.





Бородина отметила, что прилагает много усилий для поддержания своей фигуры: сидит на диетах, занимается спортом, перестала пить алкоголь. Сейчас она ведет здоровый образ жизни.

Ранее телеведущая рассказала, как провела свой день рождения в Италии.