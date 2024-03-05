Пугачева устроила вечеринку на яхте в честь первого дня весны
Видеозапись с тусовки она опубликовала в своих соцсетях
05 марта 2024, 17:14, ИА Амител
Певица Алла Пугачева закатила вечеринку на яхте в честь первого дня весны. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.
"Круто отгуляли! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников, живем дальше", – подписала Примадонна видеоролик.
Также она опубликовала пост, посвященный наступлению первого дня весны.
Отметим, что 1 марта Алла Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом, в который вошли 20 песен.
Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте упала на сцене во время выступления в Санкт-Петербурге.
18:37:04 05-03-2024
Нафиг- нафиг, померла- так померла😁 зачем нам, рабам о ней знать?
20:56:56 05-03-2024
Гость (18:37:04 05-03-2024) Нафиг- нафиг, померла- так померла😁 зачем нам, рабам о ней ... вы нам так противны, что мы приперлись на вашу страницу, заскринили видео, выложили в своем паблике и теперь собираем комментарии. А так, нас вообще не интересует, что там у вас с Максимом происходит.
17:00:41 09-03-2024
Гость (18:37:04 05-03-2024) Нафиг- нафиг, померла- так померла😁 успокойтесь, а то желчью своей захлебнетесь и сами умрёте и никто о Вас не вспомнит. А Алла Борисовна и её песни навсегда останутся в душах русского народа. Долгих лет А. Б. ПУГАЧЁВОЙ!!!
19:02:06 05-03-2024
чувствуется оплата продвижения возвращения поп дивы!?...
19:09:06 05-03-2024
Примадонна есть Примадонна
01:58:08 11-03-2024
Гость (18:37:04 05-03-2024) Нафиг- нафиг, померла- так померла😁 зачем нам, рабам о ней ... Не умерла!!! Жива Великая певица. Была есть и будет!!!
19:12:22 05-03-2024
Она что на ишаке скачет?
19:52:27 05-03-2024
Владимир (19:12:22 05-03-2024) Она что на ишаке скачет?... На Максимке Алкине. Не выходя на яхте из бухты в море..
21:57:06 05-03-2024
Лицо перестало быть похожим на настоящее.
00:10:48 06-03-2024
Видимо ни одна страна не принимает, приходиться на яхте оторваться
02:50:34 06-03-2024
Кто эта тётка на видео?
03:47:41 06-03-2024
Выглядит ужасно. Можно только пожалеть. Да и веселье какое- то наигранное на показ, и на камеру.
07:47:43 06-03-2024
Капец , старуха шапокляк и то лучше выглядит чем это убожество.
В общем этот биомусор всё. несите следующий!
08:15:59 06-03-2024
ананасы наверное ели. И рябчиков. И мыслишки наверное в голову всякие нехорошие лезли о будующем
09:44:24 06-03-2024
Да Аллусик, обкакалась ты по полной.... Не простит тебя народ русский и твоего "мужа"-гея. А такое было положение, любовь поклонников....
16:52:48 09-03-2024
Гость (09:44:24 06-03-2024) Да Аллусик, обкакалась ты по полной.... Не простит тебя наро... Всё будет хорошо у Аллы Борисовны и её детей и внуков. Бог видит.
10:43:44 06-03-2024
Как хорошо, что ей по барабану на ваши гневные отклики и мерзкие коментарии, она прекрасно живет, развлекается, растит детей. Богатая и счастливая женщина, обеспечившая себя и свою семью на годы вперед. И о том что вы слюной от злости захлебываетесь она даже не знает.
12:43:52 06-03-2024
Гость (10:43:44 06-03-2024) Как хорошо, что ей по барабану на ваши гневные отклики и мер... Да деньги и богатство то ладно, она заработала их. Тут ее на руках носили, двери любые она ногой открывала. Вот в чем ее несчастье, вот по чему она тоскует. И никто из комментаторов ядом не брызгает , объективно комментируют ситуацию.
18:51:02 11-03-2024
Гость (10:43:44 06-03-2024) Как хорошо, что ей по барабану на ваши гневные отклики и мер... А вы откуда знаете что ей все равно
10:55:42 06-03-2024
А разве у нас так же не делается, мы всегда открываем сезон выезжая на дачу в начале мая на шашлыки, это именно так и называется "Открытие сезона" просто у нас с ней масштабы разные. Ну может себе человек позволить, чего ядом то брызгать?
12:58:03 06-03-2024
Да никто ядом не брызгает. Она всю жизнь здесь прожила, заработала, тратит деньги , ЕЕ ВСЕ ЛЮБИЛИ, никто не спорит. Ну приезжала пару раз она в Россию и уехала обратно. Хотела она ЛИЦО набить Симоньян, которая правду сказала у Соловьева про её максимку.... Ну и уехала обратно, ЕЙ ТАК ДАДУТ ПО ЕЕ НАТЯНУТОЙ МОРДЕ. А максимка ее вообще мразота, которая обливает нашу страну, нашу армию грязью, который ничего не знает про политику и СВО. БЫЛО ПОЛОЖЕНИЕ, ЛЮБОВЬ ПОКЛОННИКОВ, ВОТ В ЧЕМ ЕЕ ГЛАВНОЕ НАКАЗАНИЕ....
12:09:32 07-03-2024
Гость (10:55:42 06-03-2024) А разве у нас так же не делается, мы всегда открываем сезон ... Действительно.
11:51:52 06-03-2024
Зачем вообще выкладывать новости про жён иноагентов? И про то, как хорошо они живут, все могут подумать что все иноагенты хорошо живут и тоже захотят стать иноагентами
12:44:56 06-03-2024
пьяная бабушка
17:12:32 06-03-2024
Хватит уже на Пугачёву. Как она должна выглядеть в 70 лет, на 35,что ли. Деньги она сама заработала, вы же и платили за концерты, кто сейчас хейтит. А про яхту, так там очень хорошо, и вечеринки проводить. Кто плавал, тот знает
23:11:24 06-03-2024
Ирина (17:12:32 06-03-2024) Хватит уже на Пугачёву. Как она должна выглядеть в 70 лет, н... Ну живёт то она как в 35. А ведёт себя как в 15. Вот тут и проблемка. Не бьётся возраст, внешность и поведение. Некрасиво стареет.
16:49:18 09-03-2024
Гость (18:37:04 05-03-2024) Нафиг- нафиг, померла- так померла😁 зачем нам, рабам о ней ... Не умерла!!! Жива Великая певица. Была есть и будет!!!
23:06:58 06-03-2024
Лысенькая какая уже. Только хвостик приклеенный на ветру трепыхается. Нееее. Теперь только в стазисе сниматься. Прошло то время молодое.
04:40:29 07-03-2024
Пугачёва- ПРЕДАТЕЛЬ!!! Есть такое страшное слово в русском языке. Предать родину, мать, ребенка, друга..... За деньги свои, Алла, не купишь прощения!!! Ребята наши героические кровь свою проливают за Россиюшку, а вы, зажравшиеся, зазвездившиеся,, вы всë поëте и пляшите.. НЕ ЗАБУДЕМ!!! НЕ ПРОСТИМ!!!
11:57:53 07-03-2024
Веселится под украинскую песню...Ну ну...
14:38:09 07-03-2024
Просто непонятно зачем выкладывают эти видосы, смотрятся то жалко.
Это так, для домашнего видио.
17:03:17 07-03-2024
Просто совершенно другой человек! Что она с собою сотворила? Какой- то ненормальный взгляд... Женщина не в себе)
19:05:18 07-03-2024
Я её в прежние времена то не уважала за хамство за высокомерие за неуважение к людям , это же Было очевидно, а теперь нет её и не надо, Всё ровно и всё предсказуемо.
21:37:33 07-03-2024
А это вообще кто? Что за тетка? Где Пугачиха?
22:25:14 07-03-2024
Проехались по бабульке вдоль и поперёк. Пусть радуется, она вон как старается!!! Личико натянула, хвостик прицепила, зубки вставные начистила, прикид молодёжный 👍. Всем бы так в 80 выглядеть.
12:07:45 11-03-2024
Не вижу ничего ужасного в том, что женщина сама себе танцует. Выглядит она неплохо. Волосы редкие? Так не все могут похвастаться густой шевелюрой. Пусть живёт, как может. Ей главное детей поднять.
12:30:50 11-03-2024
Глупая баба она и есть глупая баба
14:19:25 11-03-2024
Зачем Борисовна так с собой сделала? Кто это такая ? Просто ужас берет!!!
18:49:39 11-03-2024
Гость (10:43:44 06-03-2024) Как хорошо, что ей по барабану на ваши гневные отклики и мер... В том то и дело, что ей не всё ровно, ведёт себя как базарная баба, примадонна бы не реагировала на каждый чих, а она кто бы что не сказал в ее адрес, в ответ, тяв тяв тяв отбрехивается. Вообще бы не реагировала, вот это было бы достойно, жила бы своей богатой жизнью и забыла бы про всех не достойных её