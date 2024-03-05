Пугачева устроила вечеринку на яхте в честь первого дня весны

Видеозапись с тусовки она опубликовала в своих соцсетях

05 марта 2024, 17:14, ИА Амител

Певица Алла Пугачева закатила вечеринку на яхте в честь первого дня весны. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

"Круто отгуляли! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников, живем дальше", – подписала Примадонна видеоролик.

Также она опубликовала пост, посвященный наступлению первого дня весны.

Отметим, что 1 марта Алла Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом, в который вошли 20 песен.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте упала на сцене во время выступления в Санкт-Петербурге.



