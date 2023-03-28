Кто хочет на Камчатку? В Сибири завершается приём заявок на конкурс журналистов

Победители посетят технологические площадки "Ростелекома" и Tele2, а также познакомятся с природой Камчатки

28 марта 2023, 14:43, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrLgPW5w

Журналисты. СМИ / Фото: Freepik

Уже 100 журналистов из разных регионов Сибири подали заявки на участие в конкурсе СМИ. Его проводят компания "Ростелеком" при поддержке федерального министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций , Tele2 и Альянса по защите детей в цифровой среде.

Автор сотой публикации – томский журналист Анна Глушенкова. Она написала о создании беспилотных летательных аппаратов с машинным зрением и искусственным интеллектом. Речь о том, что компания "ГЛОНАСС" и Томский государственный университет планируют к лету 2023 года разработать уникальные беспилотники, которые будут использоваться для мониторинга протяжённой инфраструктуры, например, трубопроводов.

Юбилейная публикация в числе других размещена в номинации "Интернет СМИ и информационные агентства". Это самая популярная номинация конкурса, с наибольшим количеством поданных и допущенных к участию материалов, на втором и третьем месте – "Телевидение" и "Печатная пресса".

Но участников будет ещё больше, заявки на конкурс принимают до 31 марта 2023 года.

Победителей федерального этапа (это те, кто займёт первые места в основных номинациях, и призёры, отмеченные в спецноминациях) ждёт посещение технологических площадок "Ростелекома" и Tele2. И путешествие на Камчатку.

Кстати, конкурс проходит уже 12-й раз. В прошлом году в число победителей на федеральном уровне вошли два сибирских журналиста – Эльвира Ефимова с телесюжетом об ИТ-коровниках в глубинке и Наталья Горбань с аналитической статьёй о развитии электромобильного транспорта в Иркутске.

Итоги регионального этапа конкурса подведут в мае-июне, федерального – в сентябре 2023 года.

Конкурс СМИ / Иллюстрация предоставлена "Ростелекомом"

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