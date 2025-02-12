Кто и куда может полететь по субсидированным билетам из Барнаула? Инфографика
Из столицы Алтайского края недорого можно слетать в шесть городов
12 февраля 2025, 09:15, ИА Амител
Жителям Алтайского края и России в 2025 году доступно шесть субсидированных авиарейсов из Барнаула. Рассказываем, что это такое, кто может купить такие билеты и на какие именно направления.
Что такое субсидированные билеты?
Субсидированные авиабилеты – это билеты, часть стоимости которых компенсирует государство. Делает оно это для того, чтобы поддерживать непопулярные маршруты, давать больше возможностей для передвижения граждан по регионам и развивать внутренний туризм – осуществляются такие перелеты лишь между региональными аэропортами.
Список доступных по программе направлений ежегодно утверждает Росавиация, а количество билетов ограничено. Кроме того, право на такие перелеты получают лишь авиакомпании, которые прошли конкурсный отбор.
Кто может купить субсидированные авиабилеты?
Купить билет на субсидированный рейс может любой желающий вне зависимости от возраста, региона проживания и наличия льгот.
Единственное требование – быть гражданином России.
Какие субсидированные направления доступны из Барнаула?
Из столицы Алтайского края субсидируемые полеты в 2025 году осуществляются в шесть городов: в Казань, Сургут, Екатеринбург, Улан-Удэ, Читу и Новосибирск. Подробнее – в нашей инфографике:
В целом по стране в списке Росавиации 267 таких направлений. Среди них также есть Горно-Алтайск и Санкт-Петербург, но нет Москвы.
Купить такие билеты можно как и обычные: на сайтах авиакомпаний, с помощью агрегаторов и турагентств.
09:36:12 12-02-2025
и какая цена?
09:38:57 12-02-2025
отлично! но три направления - на ssj, поэтому лучше не стоит)
12:18:58 12-02-2025
гость (09:38:57 12-02-2025) отлично! но три направления - на ssj, поэтому лучше не стоит... согласен. видя данное изделие в списке экспериментировать не хочется
11:13:31 12-02-2025
Математика, в начале января брал билеты НСК-БРН за 2900, сейчас стоимость 1900, вывод - субсидия действительно есть и работает
20:17:12 12-02-2025
Гость (11:13:31 12-02-2025) Математика, в начале января брал билеты НСК-БРН за 2900, сей... В прошлом году с субсидиями не договорились, потому и ценник был выше. Начинали с ценой вообще 1100. Я этим рейсом с первого дня как ввели вместо автобуса пользуюсь.
1300 межгород и 1900 самолёт, выбор в чью пользу?
Этим, кстати, нужно ткнуть в рыло городским перевозчикам, которым вечно для "новых" автобусов 5 рублей не хватает.
12:15:00 12-02-2025
В Москву будут?
09:52:52 05-03-2025
Гость (12:15:00 12-02-2025) В Москву будут?... акционные и сейчас есть и за 5500 и за 6
21:23:19 12-02-2025
Не продают до Улан-Удэ субсидированные. Их вообще нет. Новосибирск уже давно продал все субсидированные, а у нас только рейсы назначили. Из Новосибирска до Улан-Удэ 2500 руб билет субсидированный стоил. Сколько у нас будет стоить?
22:10:43 12-02-2025
В ноябре летала в Екатеринбург из Барнаула на выходные за 8т туда обратно без багажа. В апреле полечу в Казань за 12800 туда обратно
17:10:14 19-02-2025
Субсидируют непопулярные направления
09:53:37 05-03-2025
Гена (17:10:14 19-02-2025) Субсидируют непопулярные направления... Казань непопулярное?! вы с Луны?