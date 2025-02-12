Из столицы Алтайского края недорого можно слетать в шесть городов

12 февраля 2025, 09:15, ИА Амител

Самолет / Фото: emanuviews / unsplash.com

Жителям Алтайского края и России в 2025 году доступно шесть субсидированных авиарейсов из Барнаула. Рассказываем, что это такое, кто может купить такие билеты и на какие именно направления.

Что такое субсидированные билеты?

Субсидированные авиабилеты – это билеты, часть стоимости которых компенсирует государство. Делает оно это для того, чтобы поддерживать непопулярные маршруты, давать больше возможностей для передвижения граждан по регионам и развивать внутренний туризм – осуществляются такие перелеты лишь между региональными аэропортами.

Список доступных по программе направлений ежегодно утверждает Росавиация, а количество билетов ограничено. Кроме того, право на такие перелеты получают лишь авиакомпании, которые прошли конкурсный отбор.

Кто может купить субсидированные авиабилеты?

Купить билет на субсидированный рейс может любой желающий вне зависимости от возраста, региона проживания и наличия льгот.

Единственное требование – быть гражданином России.

Какие субсидированные направления доступны из Барнаула?

Из столицы Алтайского края субсидируемые полеты в 2025 году осуществляются в шесть городов: в Казань, Сургут, Екатеринбург, Улан-Удэ, Читу и Новосибирск. Подробнее – в нашей инфографике:

В целом по стране в списке Росавиации 267 таких направлений. Среди них также есть Горно-Алтайск и Санкт-Петербург, но нет Москвы.

Купить такие билеты можно как и обычные: на сайтах авиакомпаний, с помощью агрегаторов и турагентств.