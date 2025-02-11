Жители Барнаула смогут улететь в Улан-Удэ прямым рейсом

Новый маршрут запустят 31 марта 2025 года

11 февраля 2025, 15:45, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

В Барнауле начнет работу прямой авиарейс до Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Барнаула им. Г.С. Титова.

Согласно данным аэропорта, датой первого рейса станет 31 марта 2025 года. Перевозить пассажиров будут самолеты Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings. Время полета составит 2 часа 35 минут. Первый вылет в Улан-Удэ состоится в 04:00 , а в Барнаул – в 09:05. Вместимость самолетов, обслуживающих рейс, – до 100 пассажиров.

На официальном портале аэропорта, сайте авиакомпании и в авиакассах города уже открыли продажу билетов.