Жители Барнаула смогут улететь в Улан-Удэ прямым рейсом
Новый маршрут запустят 31 марта 2025 года
11 февраля 2025, 15:45, ИА Амител
Самолет / Фото: amic.ru
В Барнауле начнет работу прямой авиарейс до Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Барнаула им. Г.С. Титова.
Согласно данным аэропорта, датой первого рейса станет 31 марта 2025 года. Перевозить пассажиров будут самолеты Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings. Время полета составит 2 часа 35 минут. Первый вылет в Улан-Удэ состоится в 04:00 , а в Барнаул – в 09:05. Вместимость самолетов, обслуживающих рейс, – до 100 пассажиров.
На официальном портале аэропорта, сайте авиакомпании и в авиакассах города уже открыли продажу билетов.
15:55:12 11-02-2025
12900Р туда обратно, вроде бы не сильно дорого
15:58:43 11-02-2025
всю жизнь мечтал. свершилось.... мдееее
16:06:49 11-02-2025
что там делать?
16:27:16 11-02-2025
Гость (16:06:49 11-02-2025) что там делать?...
Кому нужно быстро на Байкал, подходящий вариант
16:44:44 11-02-2025
Гость (16:06:49 11-02-2025) что там делать?... На Байкал, не?
17:20:42 11-02-2025
Уж лучше Вы к нам
17:40:21 11-02-2025
Не приведи Господи !!!
21:02:30 11-02-2025
Там на автобус и до Улан-Батора.
21:15:23 11-02-2025
Париж закрыт, но нам туда не надо???
21:35:05 11-02-2025
От Улан-Уды до Байкала еще долго будешь добирвться... От Иркутска быстрее..