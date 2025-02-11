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Жители Барнаула смогут улететь в Улан-Удэ прямым рейсом

Новый маршрут запустят 31 марта 2025 года

11 февраля 2025, 15:45, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru
Самолет / Фото: amic.ru

В Барнауле начнет работу прямой авиарейс до Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Барнаула им. Г.С. Титова.

Согласно данным аэропорта, датой первого рейса станет 31 марта 2025 года. Перевозить пассажиров будут самолеты Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings. Время полета составит 2 часа 35 минут. Первый вылет в Улан-Удэ состоится в 04:00 , а в Барнаул – в 09:05. Вместимость самолетов, обслуживающих рейс, – до 100 пассажиров.

На официальном портале аэропорта, сайте авиакомпании и в авиакассах города уже открыли продажу билетов.

Барнаул Аэропорт

Комментарии 10

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Гость

15:55:12 11-02-2025

12900Р туда обратно, вроде бы не сильно дорого

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Гость

15:58:43 11-02-2025

всю жизнь мечтал. свершилось.... мдееее

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Гость

16:06:49 11-02-2025

что там делать?

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Гость

16:27:16 11-02-2025

Гость (16:06:49 11-02-2025) что там делать?...
Кому нужно быстро на Байкал, подходящий вариант

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Гость

16:44:44 11-02-2025

Гость (16:06:49 11-02-2025) что там делать?... На Байкал, не?

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Гость

17:20:42 11-02-2025

Уж лучше Вы к нам

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Гость

17:40:21 11-02-2025

Не приведи Господи !!!

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Гость

21:02:30 11-02-2025

Там на автобус и до Улан-Батора.

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Гость

21:15:23 11-02-2025

Париж закрыт, но нам туда не надо???

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....

21:35:05 11-02-2025

От Улан-Уды до Байкала еще долго будешь добирвться... От Иркутска быстрее..

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