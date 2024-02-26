Кто имеет право голосовать на выборах президента России в 2024 году
А у кого не получится изъявить свою политическую волю
26 февраля 2024, 08:30, Александра Черданцева
Через три недели в России пройдут выборы президента. Выбирать самого достойного из четырех кандидатов будут более 76% граждан. Кто эти люди – кому разрешено голосовать, читайте в материале amic.ru.
Кто имеет право голосовать?
Право прийти на выборы президента имеют все совершеннолетние граждане страны.
Исключение составляют лишь заключенные (которые содержатся в местах лишения свободы по приговору суда) и недееспособные (если этот статус установлен судом).
Сколько в России людей, которые имеют право проголосовать?
112 309 947 человек – столько избирателей зарегистрировано в России по данным на 1 января 2024 года. Такую статистику ведет Центральная избирательная комиссия. Кстати, с прошлых президентских выборов в 2018 году численность избирателей выросла на 4 миллиона человек.
А сколько избирателей в Алтайском крае?
Опять же по данным на начало года в Алтайском крае зарегистрировано 1,756 млн человек с активным избирательным правом. Из них почти 530 тысяч – жители Барнаула. Еще 155 тысяч приходится на Бийск. Меньше всего избирателей в Суетском районе – всего-то 3,1 тыс. человек.
В регионе, в отличие от РФ, количество людей, имеющих право ходить на выборы, неуклонно сокращается. Пять лет назад, в 2019-м, их было 1,83 млн. А 10 лет назад, в 2014-м, – 1,92 млн.
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