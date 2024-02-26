Кто имеет право голосовать на выборах президента России в 2024 году

Опять же по данным на начало года в Алтайском крае зарегистрировано 1,756 млн человек с активным избирательным правом. Из них почти 530 тысяч – жители Барнаула. Еще 155 тысяч приходится на Бийск. Меньше всего избирателей в Суетском районе – всего-то 3,1 тыс. человек.

В регионе, в отличие от РФ, количество людей, имеющих право ходить на выборы, неуклонно сокращается. Пять лет назад, в 2019-м, их было 1,83 млн. А 10 лет назад, в 2014-м, – 1,92 млн.