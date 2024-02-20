Можно ли проголосовать за президента России на участке не по прописке?
И надо ли получать открепительное?
20 февраля 2024, 08:42, Александра Черданцева
В России, по данным на 1 января 2024 года, более 112 млн избирателей. Все они имеют право пойти на выборы 15-17 марта и проголосовать за будущего президента страны. Причем могут они это сделать не только на "родном" участке, то есть по прописке. Рассказываем, как быть, если выборы застигли вас в другом городе или регионе.
Значит, я могу проголосовать не по прописке?
Да, такое право есть у каждого. Вы можете отдать свой голос в любом городе страны, где будете находиться в день голосования.
Для этого надо брать открепительное удостоверение?
Нет, понятия "открепительное удостоверение" на выборах президента не будет. Как и на выборах в последние несколько лет. На смену этому формату пришел механизм "Мобильный избиратель".
И как проголосовать?
Чтобы прийти на участок не по прописке, надо всего лишь подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
По 11 марта 2024 года это можно сделать одним из трех способов:
- подать заявление дистанционно через портал "Госуслуги";
- прийти лично в территориальной избирательной комиссии (ТИК), не забудьте паспорт;
- прийти лично с паспортом в МФЦ;
- прийти лично с паспортом в участковую избирательную комиссию, но УИК будет принимать заявления только с 6 марта.
А за границей проголосовать можно будет?
Можно. Но опять же надо будет подать заявление. Условия те же:
- успеть до 11 марта 2024 года;
- подать заявление можно на "Госуслугах", лично в МФЦ, ТИК или в УИК (тоже только с 6 марта).
Для голосования на участке за границей вам потребуется загранпаспорт, дипломатический/служебный паспорт или паспорт моряка.
Придется ли объяснять причину голосования не по прописке?
Вы указываете ее в заявлении, но проверять никто не будет. Неважно, студент вы и приехали из другого населенного пункта, находитесь ли вы командировке или просто живете, а адрес регистрации не поменяли.
А если планы поменялись?
Если в день выборов вы все же остаетесь в родном городе или планируете туда вернуться, нужно отозвать свое заявление в указанные выше сроки.
14:38:47 20-02-2024
Стыдно называть это выборами