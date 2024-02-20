Можно ли проголосовать за президента России на участке не по прописке?

И надо ли получать открепительное?

20 февраля 2024, 08:42, Александра Черданцева

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина

В России, по данным на 1 января 2024 года, более 112 млн избирателей. Все они имеют право пойти на выборы 15-17 марта и проголосовать за будущего президента страны. Причем могут они это сделать не только на "родном" участке, то есть по прописке. Рассказываем, как быть, если выборы застигли вас в другом городе или регионе.

Значит, я могу проголосовать не по прописке?

Да, такое право есть у каждого. Вы можете отдать свой голос в любом городе страны, где будете находиться в день голосования.

Для этого надо брать открепительное удостоверение?

Нет, понятия "открепительное удостоверение" на выборах президента не будет. Как и на выборах в последние несколько лет. На смену этому формату пришел механизм "Мобильный избиратель".

И как проголосовать?

Чтобы прийти на участок не по прописке, надо всего лишь подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

По 11 марта 2024 года это можно сделать одним из трех способов:

подать заявление дистанционно через портал "Госуслуги";

прийти лично в территориальной избирательной комиссии (ТИК), не забудьте паспорт;

прийти лично с паспортом в МФЦ;

прийти лично с паспортом в участковую избирательную комиссию, но УИК будет принимать заявления только с 6 марта.

А за границей проголосовать можно будет?

Можно. Но опять же надо будет подать заявление. Условия те же:

успеть до 11 марта 2024 года;

подать заявление можно на "Госуслугах", лично в МФЦ, ТИК или в УИК (тоже только с 6 марта).

Для голосования на участке за границей вам потребуется загранпаспорт, дипломатический/служебный паспорт или паспорт моряка.

Придется ли объяснять причину голосования не по прописке?

Вы указываете ее в заявлении, но проверять никто не будет. Неважно, студент вы и приехали из другого населенного пункта, находитесь ли вы командировке или просто живете, а адрес регистрации не поменяли.

А если планы поменялись?

Если в день выборов вы все же остаетесь в родном городе или планируете туда вернуться, нужно отозвать свое заявление в указанные выше сроки.